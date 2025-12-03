Festival Raízes promove primeiro encontro dos Patrimônios Vivos de Pernambuco em Paulista
Evento gratuito ocorre neste sábado (6) e domingo (7), no território afro-indígena de Paratibe, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife
O Terreiro Ilê Axé Oxalá Talabi, no território afro-indígena de Paratibe, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, promove o Festival Raízes: Celebração dos Patrimônios Vivos de Pernambuco neste sábado (6) e domingo (7), ação que marca o I Encontro dos Patrimônios Vivos do Estado.
Com programação gratuita e aberta ao público, serão realizadas vivências educativas, rodas de conversa, apresentações culturais, feira de artesanato e gastronomia dos povos de axé, além do lançamento dos curta-metragens “Omodé Àse”, dirigido por Babá Odé Arolê e “Olóòkun - Além Mar”, de Adriano Lima e Pollyanne Carlos.
Realizado pelo Ilê Axé Oxalá Talabi, reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural de Origem Africana e Afro-Indígena da cidade do Paulista e como Patrimônio Vivo de Pernambuco, o festival convida o público a uma imersão profunda em práticas e conhecimentos ancestrais transmitidos entre gerações.
Leia também
• Arquivo Público de Pernambuco comemora 80 anos com programação especial nesta quinta
• Amaraji recebe segunda edição de festival de literatura a partir desta quarta-feira (3)
• Urias retorna ao Recife com o show "Carranca" no festival Coquetel Molotov, neste sábado (6)
A iniciativa reúne, de forma inédita, importantes nomes registrados como Patrimônios Vivos do Estado, entre mestras, mestres e coletivos que preservam saberes, expressões e tradições sustentadas pela oralidade e fortalecem a memória e a identidade cultural pernambucana.
Para Mãe Lú de Iyemanjá, iyalorixá do Ilê Axé Oxalá Talabi, celebrar os patrimônios vivos é reafirmar a força das comunidades que preservam tradições ancestrais.
“Nós temos raízes, por isso celebramos a vida com nossas danças, nossas folhas, nossas comidas, nossas comunidades. Porque para nos manter de pé, é preciso celebrar”, afirmou.
A programação terá início no sábado (6), às 15h, com a mesa de abertura “Patrimônio Cultural Imaterial dos Povos de Terreiro”, que reúne algumas das principais referências do tema no estado.
Participam o Ilê Obá Ogunté (Sítio de Pai Adão), Patrimônio Cultural do Brasil, representado pelo Babalorixá Manoel Papai, e os Patrimônios Vivos de Pernambuco Ilê Axé Oyá Meguê (Terreiro Xambá), com o Babalorixá Ivo da Xambá, e Ilê Axé Oxalá Talabi, com a Iyalorixá Mãe Lu de Yemojá.
A mesa contará ainda com Mãe Lu de Yemojá, do Ilê Iyemojá Ogunté, Wanessa Santos (Secult/PE) e Mônica Nogueira (Iphan), ampliando o diálogo entre tradição, salvaguarda e políticas públicas.
A proposta é promover um debate acerca do reconhecimento das comunidades e práticas culturais dos Povos de Terreiro nas políticas de preservação e proteção ao patrimônio imaterial.
Ao longo dos dois dias de programação, o público ainda poderá participar das vivências Tambores Vivos, Memórias Vivas, Corpo Vivo e Sabores Vivos, que promovem, respectivamente, música, memórias, dança e culinária tradicional.
Também será possível visitar a feira Gerando no Axé, com artesanato e gastronomia, além de acompanhar apresentações de Patrimônios Vivos de Pernambuco, como Afoxé Alafin Oyó, Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, Mestra Ana Lúcia, Maracatu Cambinda Brasileira, Mãe Beth de Oxum e Coco de Umbigada, e o Grupo Bongar (do Terreiro Xambá).
Juremeira e integrante da equipe de produção do festival, Omiyalê Araújo, ressalta os terreiros como verdadeiros territórios de acolhimento, onde liturgias e saberes são compartilhados diariamente e transmitidos de geração em geração.
“Tudo o que fazemos é guiado pela ancestralidade. Nosso modo de plantar, cozinhar, comer, costurar e celebrar é uma forma de existir. Para nós, o Candomblé e a Jurema são vida, são modos de ser. Cada gesto é uma maneira de continuar existindo e garantir a preservação da nossa cultura”, disse.
Confira a programação completa:
Sábado (6)
15h - Mesa de Abertura: Patrimônio Cultural Imaterial dos Povos de Terreiro com participação de referências na salvaguarda cultural:
Patrimônio Cultural do Brasil
Ilê Obá Ogunté (Sítio de Pai Adão) - Babalorixá Manoel Papai
Patrimônios Vivos de Pernambuco
Ilê Axé Oyá Meguê (Terreiro Xambá) - Babalorixá Ivo da Xambá
Ilê Axé Oxalá Talabi (Terreiro Talabi) - Iyalorixá Mãe Lu de Yemojá
Convidadas:
Ilê Iyemojá Ogunté - Mãe Lu de Yemojá
Wanessa Santos (Secult-PE)
Mônica Nogueira (Iphan)
17h - Abertura da Feira Gerando no Axé
17h30 - Vivência Tambores Vivos com o Afoxé Alafin Oyó
Apresentações Culturais dos Patrimônios Vivos de Pernambuco:
19h - Afoxé Alafin Oyó
20h - Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu
21h - Mestra Ana Lúcia
22h - Orquestra do Avesso (Frevo)
Domingo (7)
15h - Vivência Memórias Vivas - Narrativas orais dos Patrimônios Vivos de Pernambuco com: Dona Dá Carnavalesca, Tribo Carijós do Recife com Anderson Santos e Maracatu Leão Coroado com Karen Aguiar
17h - Feira Gerando no Axé
17h - Vivência Corpo Vivo com a Tribo Carijós do Recife
17h30 - Vivência Sabores Vivos - Patrimônio cultural alimentar dos Povos de Terreiro
18h - Lançamento dos curta-metragens “Omodé Àse” (Babá Odé Arolê, 2025) e “Olóòkun- Além Mar” (Adriano Lima e Pollyanne Carlos, 2025)
Apresentações Culturais dos Patrimônios Vivos de Pernambuco:
18h30 - Maracatu Cambinda Brasileira
19h30 - Mãe Beth de Oxum e Coco de Umbigada
20h30 - Grupo Bongar
Serviço
Festival Raízes: Celebração dos Patrimônios Vivos de Pernambuco
Data: 6 e 7 de dezembro de 2025
Horário: a partir das 15h
Local: Terreiro Axé Oxalá Talabi - R. Orobó, 257 - Paratibe, Paulista - PE,
Entrada gratuita