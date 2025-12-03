A- A+

Celebração Festival Raízes promove primeiro encontro dos Patrimônios Vivos de Pernambuco em Paulista Evento gratuito ocorre neste sábado (6) e domingo (7), no território afro-indígena de Paratibe, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife

O Terreiro Ilê Axé Oxalá Talabi, no território afro-indígena de Paratibe, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, promove o Festival Raízes: Celebração dos Patrimônios Vivos de Pernambuco neste sábado (6) e domingo (7), ação que marca o I Encontro dos Patrimônios Vivos do Estado.

Com programação gratuita e aberta ao público, serão realizadas vivências educativas, rodas de conversa, apresentações culturais, feira de artesanato e gastronomia dos povos de axé, além do lançamento dos curta-metragens “Omodé Àse”, dirigido por Babá Odé Arolê e “Olóòkun - Além Mar”, de Adriano Lima e Pollyanne Carlos.

Realizado pelo Ilê Axé Oxalá Talabi, reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural de Origem Africana e Afro-Indígena da cidade do Paulista e como Patrimônio Vivo de Pernambuco, o festival convida o público a uma imersão profunda em práticas e conhecimentos ancestrais transmitidos entre gerações.

A iniciativa reúne, de forma inédita, importantes nomes registrados como Patrimônios Vivos do Estado, entre mestras, mestres e coletivos que preservam saberes, expressões e tradições sustentadas pela oralidade e fortalecem a memória e a identidade cultural pernambucana.

Para Mãe Lú de Iyemanjá, iyalorixá do Ilê Axé Oxalá Talabi, celebrar os patrimônios vivos é reafirmar a força das comunidades que preservam tradições ancestrais.

“Nós temos raízes, por isso celebramos a vida com nossas danças, nossas folhas, nossas comidas, nossas comunidades. Porque para nos manter de pé, é preciso celebrar”, afirmou.

A programação terá início no sábado (6), às 15h, com a mesa de abertura “Patrimônio Cultural Imaterial dos Povos de Terreiro”, que reúne algumas das principais referências do tema no estado.

Participam o Ilê Obá Ogunté (Sítio de Pai Adão), Patrimônio Cultural do Brasil, representado pelo Babalorixá Manoel Papai, e os Patrimônios Vivos de Pernambuco Ilê Axé Oyá Meguê (Terreiro Xambá), com o Babalorixá Ivo da Xambá, e Ilê Axé Oxalá Talabi, com a Iyalorixá Mãe Lu de Yemojá.

A mesa contará ainda com Mãe Lu de Yemojá, do Ilê Iyemojá Ogunté, Wanessa Santos (Secult/PE) e Mônica Nogueira (Iphan), ampliando o diálogo entre tradição, salvaguarda e políticas públicas.

A proposta é promover um debate acerca do reconhecimento das comunidades e práticas culturais dos Povos de Terreiro nas políticas de preservação e proteção ao patrimônio imaterial.



Ao longo dos dois dias de programação, o público ainda poderá participar das vivências Tambores Vivos, Memórias Vivas, Corpo Vivo e Sabores Vivos, que promovem, respectivamente, música, memórias, dança e culinária tradicional.

Também será possível visitar a feira Gerando no Axé, com artesanato e gastronomia, além de acompanhar apresentações de Patrimônios Vivos de Pernambuco, como Afoxé Alafin Oyó, Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, Mestra Ana Lúcia, Maracatu Cambinda Brasileira, Mãe Beth de Oxum e Coco de Umbigada, e o Grupo Bongar (do Terreiro Xambá).

Juremeira e integrante da equipe de produção do festival, Omiyalê Araújo, ressalta os terreiros como verdadeiros territórios de acolhimento, onde liturgias e saberes são compartilhados diariamente e transmitidos de geração em geração.

“Tudo o que fazemos é guiado pela ancestralidade. Nosso modo de plantar, cozinhar, comer, costurar e celebrar é uma forma de existir. Para nós, o Candomblé e a Jurema são vida, são modos de ser. Cada gesto é uma maneira de continuar existindo e garantir a preservação da nossa cultura”, disse.

Confira a programação completa:



Sábado (6)

15h - Mesa de Abertura: Patrimônio Cultural Imaterial dos Povos de Terreiro com participação de referências na salvaguarda cultural:

Patrimônio Cultural do Brasil

Ilê Obá Ogunté (Sítio de Pai Adão) - Babalorixá Manoel Papai

Patrimônios Vivos de Pernambuco

Ilê Axé Oyá Meguê (Terreiro Xambá) - Babalorixá Ivo da Xambá

Ilê Axé Oxalá Talabi (Terreiro Talabi) - Iyalorixá Mãe Lu de Yemojá

Convidadas:

Ilê Iyemojá Ogunté - Mãe Lu de Yemojá

Wanessa Santos (Secult-PE)

Mônica Nogueira (Iphan)

17h - Abertura da Feira Gerando no Axé

17h30 - Vivência Tambores Vivos com o Afoxé Alafin Oyó

Apresentações Culturais dos Patrimônios Vivos de Pernambuco:

19h - Afoxé Alafin Oyó

20h - Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu

21h - Mestra Ana Lúcia

22h - Orquestra do Avesso (Frevo)

Domingo (7)

15h - Vivência Memórias Vivas - Narrativas orais dos Patrimônios Vivos de Pernambuco com: Dona Dá Carnavalesca, Tribo Carijós do Recife com Anderson Santos e Maracatu Leão Coroado com Karen Aguiar

17h - Feira Gerando no Axé

17h - Vivência Corpo Vivo com a Tribo Carijós do Recife

17h30 - Vivência Sabores Vivos - Patrimônio cultural alimentar dos Povos de Terreiro

18h - Lançamento dos curta-metragens “Omodé Àse” (Babá Odé Arolê, 2025) e “Olóòkun- Além Mar” (Adriano Lima e Pollyanne Carlos, 2025)

Apresentações Culturais dos Patrimônios Vivos de Pernambuco:

18h30 - Maracatu Cambinda Brasileira

19h30 - Mãe Beth de Oxum e Coco de Umbigada

20h30 - Grupo Bongar

Serviço

Festival Raízes: Celebração dos Patrimônios Vivos de Pernambuco

Data: 6 e 7 de dezembro de 2025

Horário: a partir das 15h

Local: Terreiro Axé Oxalá Talabi - R. Orobó, 257 - Paratibe, Paulista - PE,

Entrada gratuita

