PROGRAMAÇÃO REC'n'Play 2025 traz mais de 700 atividades gratuitas no Bairro do Recife nesta semana Festival de tecnologia e inovação acontece entre os dias 15 e 18 de outubro, com arenas distribuídas em diversos pontos do centro do Recife

A partir desta quarta-feira (14), o Bairro do Recife volta a ser palco de um dos maiores encontros de tecnologia e cultura do país: O REC'n'Play 2025, realizado pelo Porto Digital, Ampla Comunicação e Sebrae Pernambuco.

A programação, que tem início nesta quarta, vai até o sábado (18) e deve reunir milhares de pessoas em torno de debates, oficinas, shows e experiências interativas.

Neste ano, o evento traz mais de 700 atividades, distribuídas em 83 espaços de conteúdo, 37 ativações de rua, sete palcos e 30 prédios históricos ativados no Bairro do Recife.

Para essa edição, o tema central é "O futuro feito por gente", que propõe uma reflexão sobre o papel humano diante das transformações tecnológicas e sociais que moldarão os próximos anos.

A programação inclui arenas de inovação, educação e negócios, além de espaços dedicados à diversidade, à cultura gamer e à música.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do REC'n'Play 2025 ou no aplicativo oficial.

Confira programação oficial

Arena de Inovação

Instalada no Armazém 14, na Avenida Alfredo Lisboa, a Arena de Inovação reúne grandes nomes e instituições do setor, como Accenture, NTT Data, CESAR, Ambev Tech e Uninassau.

O espaço será palco de painéis, laboratórios e demonstrações de tecnologias voltadas à inteligência artificial generativa, automação, inovação aberta e cidades inteligentes.

O mesmo local abriga a Arena Gamer, com curadoria de Leo Gomes, da Confederação Brasileira de Games.

A programação inclui campeonatos de e-sports, simuladores e oficinas sobre o impacto da tecnologia na cultura digital.

Arena de Negócios

No Cais do Sertão, a Arena de Negócios, traz um dos principais espaços voltados ao empreendedorismo do festival.

Serão mais de 200 startups expositoras, além de painéis, mentorias e rodadas de negócios com investidores, aceleradoras e corporações.

Entre as novidades, estão a Batalha de Startups, que reúne 40 negócios em disputas de pitches, e o Roadshow de Investimentos Nacional, conectando mais de 60 startups a fundos de investimento.

O espaço também abrigará as programações da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), com foco em inovação e internacionalização, e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), com trilhas de empreendedorismo feminino e infraestrutura tecnológica.

Espaço Porto+

Voltado à cidadania digital e ao empreendedorismo inclusivo, o Espaço Porto+ traz oficinas e debates direcionados a públicos diversos, como pessoas trans, neurodivergentes e 50+.

Um dos destaques é a oficina "Cybersegurança 65+", voltada à navegação segura na internet para o público idoso.

Arena Educação

Na Rua da Alfândega, 35, a Arena Educação propõe quatro dias de atividades sobre o uso da tecnologia na sala de aula.

Professores, gestores e estudantes poderão participar de oficinas, palestras e experiências práticas que exploram as possibilidades da inteligência artificial e das ferramentas digitais na educação.

Temporada FrançaBrasil 2025

A parceria entre Brasil e França ganha espaço na Temporada FrançaBrasil 2025, com uma série de ações distribuídas pelo festival: o pavilhão "Living With", montado no Pátio de São Pedro; o Festival Close-Up de Cinema, em parceria com a Fundaj; e a exposição Terra-Mar, na Torre Malakoff.

O Hackathon FrançaBrasil, realizado pelo Porto Digital em parceria com a ARIES e o 104Factory, estimula o desenvolvimento de soluções colaborativas.

A programação inclui ainda experiências gastronômicas e musicais que celebram a conexão entre os dois países.

Música e cultura

O Festival Let's Play leva mais de 100 atrações musicais ao Bairro do Recife, em sete palcos espalhados por praças e ruas do centro histórico.

Os shows celebram a música autoral pernambucana e a fusão entre ritmos locais e experimentação digital.

Entre os destaques, estão apresentações de Otto, Sandra Sá, Cordel do Fogo Encantado, Academia da Berlinda, Ave Sangria, Joyce Alane e Del Rey.

A programação também conta com o Palco Frege, o Som na Rural, o Let's Samba e o Pernambuco Meu País, que reúnem nomes da cena independente e popular.

A rua do Bom Jesus recebe ainda a Jornada de MCs 20 anos, com batalhas e pockets de artistas como Vitú, Tiger Rapper, DACruz e DJ LK.

Veja a grade completa de horários da progamação cultural

Programação cultural Rec in Play 2025 by Geison Macedo



Com informações da assessoria de imprensa

