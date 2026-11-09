Festival Rimando contra a Maré celebra 16 anos com oficinas e shows gratuitos em Paulista
Evento acontece nesta sexta (13) e sábado (14), com uma line-up que destaca a diversidade da produção cultural pernambucana
Completando 16 anos de trajetória na valorização da cultura periférica e de artistas independentes, o Festival Rimando a Maré realiza sua nova edição na próxima sexta-feira (13) e no sábado (14), em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.
O projeto conecta educação, arte urbana e políticas públicas, trazendo oficinas de grafite e slam para estudantes da rede municipal e uma programação com feira cultural, produção afro-indígena e apresentações musicais gratuitas.
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A abertura acontece na sexta-feira (13), a partir das 14h, na Escola Municipal Maria das Neves, em Jardim Paulista Baixo. Os estudantes participarão de uma oficina de grafite com a artista Lalesca Alves (Verti) e de uma vivência de slam conduzida por Cris Andrade, integrante do Slam das Minas PE.
Segundo Elaine Santana, integrante do Coletivo Rimando contra a Maré, a iniciativa reforça a parceria do coletivo com a educação pública, dialogando com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com a expansão de programas municipais voltados à cultura do hip hop.
“A escola precisa reconhecer os saberes, as histórias e as expressões culturais que fazem parte da vida dos estudantes. O Hip Hop, que nasce nas ruas, também ensina muita coisa: a rima ajuda na leitura e na sonoridade das palavras, o grafite aproxima os alunos das artes visuais e o breaking trabalha o corpo e o movimento. É uma manifestação cultural e política, construída pela juventude negra e periférica como instrumento de afirmação de identidades e resistência às desigualdades”, afirma.
No sábado, a partir das 20h30, a programação será aberta ao público na área em frente ao Rock Bar Alternativo, em Jardim Paulista. A noite contará com apresentações musicais, intervalos com microfone aberto e a feira do Coletivo Egbé Ayê, dedicada à arte, à cultura e à ancestralidade afro-indígena.
O espaço reunirá trabalhos de artistas e empreendedores, com peças de upcycling, cerâmica, roupas de renda, itens de brechó, plantas, bolsas, joias biodegradáveis e trabalhos em crochê.
Confira a programação completa:
Sexta- feira | 13 de novembro
14h - Oficina de Grafite, com Lalesca Alves (Verti).
14h - Oficina de Slam, com Cris Andrade.
Local: Escola Municipal Maria das Neves, Jardim Paulista Baixo, Paulista/PE.
Atividades voltadas aos estudantes do ensino fundamental.
Sábado | 14 de novembro
Exposição do Coletivo Egbé Ayê - Arte, cultura e Ancestralidade.
20h30 - Shows de DJ Bruxa Noise, Caboc'urbano, Coco de Água Doce, Maracatu Plugado e Preto Reggae Band. Intervalos com microfone aberto.
Local: Em frente ao Rock Bar Alternativo - Av. Min. Marcos de Barros Freire, 04, Jardim Paulista, Paulista/PE.
Entrada gratuita.