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PERNAMBUCO Festival RioMar de Literatura: Campanha de doações arrecada livros para crianças do Sertão Iniciativa acontece devido ao Festival de Literatura do RioMar Shopping, que acontece na próxima quinta-feira (23)

O RioMar Recife está iniciando uma campanha de arrecadação de livros infantis e juvenis que serão doados para crianças que moram no Sertão de Pernambuco, através da ONG Amigos no Sertão.

A iniciativa acontece no dia da programação do Festival RioMar de Literatura, na próxima quinta-feira (23). A campanha recebe doações de livros infantis e juvenis de qualquer gênero literário, com exceção de livros didáticos.

Para fazer a doação, basta levar os livros novos ou usados em bom estado de conservação e colocá-los no baú que ficará na entrada do Teatro RioMar.

“O trabalho da ONG Amigos no Sertão vai além da assistência e é pautado também na transformação, na dignidade e na sustentabilidade. Nós promovemos ações voltadas à educação, geração de renda e empreendedorismo e entendemos que a leitura tem o poder de transformar a vida, de abrir caminhos, de fazer nascer sonhos, sobretudo em locais onde a falta de oportunidades é imensa, como no Sertão pernambucano", afirmou Ana Elisa, fundadora e voluntária da ONG Amigos no Sertão.

O RioMar Recife tem em sua cultura o estímulo à solidariedade através de campanhas de arrecadação e doações em vários períodos do ano. Já a Ong Amigos no Sertão trabalha há mais de 11 anos realizando ações sociais com os sertanejos que vivem em situação de vulnerabilidade social. Além de levar doações de roupas, alimentos, materiais de higiene e limpeza, os livros também fazem parte das campanhas da instituição.

"A gente entende que o melhor instrumento de transformação social é a educação e é através da leitura que tudo se torna possível. É com esse propósito que o RioMar Recife realiza essa campanha de arrecadação de livros infantis e juvenis como parte da programação do Festival de Literatura, que serão doados para crianças e adolescentes sertanejos”, pontuou.

Programação

O RioMar Recife promove o Festival RioMar de Literatura no dia 23 de abril, a partir das 17h, no Teatro RioMar Recife. A data já é consolidada no calendário cultural da cidade.

A 12ª edição traz como tema “O Humor na Literatura e no Cinema” e conta com nomes de relevância local e nacional para a programação, composta por painéis e apresentações artísticas, como o da atriz Tânia Maria, do ator Luís Miranda, da escritora Socorro Acioli e do multiartista Jessier Quirino.

Os ingressos custam R$ 25 (meia entrada) e R$ 50 (inteira) e podem ser adquiridos no App do RioMar Recife. A abertura do Festival RioMar de Literatura terá uma encenação do trecho da obra “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, com a companhia Dispersos.

O primeiro painel da programação traz o ator Luís Miranda, que ganhou destaque nacionalmente pelos seus personagens cômicos na televisão, séries no streaming e no cinema. A conversa será mediada pelo historiador e produtor cultural João Suassuna, neto mais velho do escritor Ariano Suassuna.

Na sequência, a escritora cearense Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti, participa do segundo painel e falará sobre sua trajetória e histórias que permeiam sua vida na literatura.

A atriz Tânia Maria, aclamada pela sua atuação em “O Agente Secreto”, filme que concorreu em quatro categorias do Oscar deste ano, também é uma das atrações confirmadas, juntamente com o cineasta pernambucano Leonardo Lacca, que foi diretor assistente e preparador de elenco no longa de Kleber Mendonça Filho.

Com toda sua irreverência, Tânia vai falar sobre sua carreira como artista. Além disso, os dois painéis serão mediados pela jornalista Beatriz Castro.

Para encerrar a programação, o escritor, cordelista e declamador Jessier Quirino se apresenta no palco do Teatro RioMar com suas histórias hilárias do interior nordestino e um linguajar característico da Região.

Como parte do Festival RioMar de Literatura, ainda acontecerá uma rodada de contação de histórias durante a manhã do dia 23 de abril no Instituto JCPM de Compromisso Social. A programação será destinada às crianças de instituições dos bairros vizinhos, como Pina e Brasília Teimosa.

Serviço:

Festival RioMar de Literatura

Local: Teatro RioMar Recife - Piso L4 do RioMar Recife

Data: Quinta-feira, 23 de abril

Horário: 17h

Ingressos: R$ 25 (meia entrada) e R$ 50 (inteira) à venda no App do RioMar Recife

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