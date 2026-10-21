A- A+

Educação Festival Sesi de Robótica tem programação voltada para tecnologia e biodiversidade Programação gratuita reúne equipes de escolas públicas e privadas de todo o estado

O Sesi Pernambuco realizará na próxima sexta-feira (23) e sábado (24), o Festival Regional de Robótica. A edição de 2026 convida os estudantes a ampliarem o olhar sobre a preservação dos ecossistemas naturais e a biodiversidade.

O evento acontece de forma gratuita e reúne estudantes de escolas públicas e privadas de todo o estado em competições que envolvem mais de 40 equipes. A programação ocorre das 8h às 18h, no RioMar Eventos, no piso L3 do Shopping RioMar.

As equipes são formadas por competidores a partir dos 9 anos, que cursam o Ensino Fundamental e Ensino Médio. Durante o festival, os estudantes participam simultaneamente das competições First Lego League (FLL) e First Tech Challenge (FTC).

Festival Regional de Robótica. Foto: Sesi/Divulgação Festival Regional de Robótica. Foto: Sesi/Divulgação

Na FLL, os participantes são estimulados a investigarem a relação entre tecnologia, habitats naturais e sustentabilidade. Já na FTC, o tema principal tem como objetivo projetar soluções robóticas que reflitam a energia e a colaboração encontradas no mundo biológico.

As equipes vencedoras das competições FLL e FTC avançam para a etapa nacional, prevista para março de 2027, em Salvador, na Bahia. O campeão disputará a etapa mundial nos EUA, também no próximo ano.

A programação também inclui experiências interativas para os visitantes, com atividades de robótica em estandes e uma área de visitação dedicada a novas tecnologias.

Veja também