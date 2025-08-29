A- A+

Agenda Festival Sesi Popular promove diversão para toda a família neste sábado (30) Evento ocorre no Rooftop do Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, com show gratuito de Almir Rouche

Com arte, cultura local e inclusão, o Festival Sesi Popular abre a sua primeira edição neste sábado (30), a partir das 12h, com uma programação gratuita, no Rooftop do Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

O evento terá uma variedade de atrações, com exposições, oficinas para crianças e jovens e apresentações de dança. Entre os destaques do festival, o cantor Almir Rouche faz um show gratuito para o público, às 18h.

Além disso, a diversidade cultural pernambucana será celebrada com exposições de bonecos gigantes. Para as crianças, serão oferecidas contações de histórias, oficinas populares de frevo, pular corda, amarelinha e bambolê, além de espetáculos de música, dança e teatro.

Os visitantes que estiverem nas praças de alimentação do shopping serão surpreendidos pelos personagens Mateus e Catirina, caboclos de lança e passistas de frevo, que, ao longo do dia, convidarão as pessoas a participarem do evento.

Com um viés social, a iniciativa ainda arrecadará donativos para instituições que atendem grupos em situação de vulnerabilidade.

O festival é o ponto culminante do projeto “Vivência de Cultura Popular do Sesi”, que, ao longo dos últimos três meses, envolveu estudantes de seis escolas da Rede Sesi na Região Metropolitana do Recife (RMR) em oficinas de frevo, maracatu e forró.

As apresentações resultantes dessas vivências também integrarão a programação do evento, evidenciando o papel da cultura como ferramenta de educação e transformação social.

“O Festival Sesi de Cultura Popular será uma oportunidade para famílias, trabalhadores da indústria e a população em geral se conectarem com as raízes culturais de Pernambuco, fortalecerem a cidadania, a identidade cultural e o bem-estar social. Tudo isso em um ambiente de celebração, aprendizado e inclusão social”, afirma a superintendente do Sesi-PE, Claudia Cartaxo.

Serviço:

Festival Sesi de Cultura Popular

Data: 30 de agosto de 2025

Horário: a partir das 12h

Local: Rooftop do Shopping Tacaruna

Entrada gratuita

Programação:

12h – Abertura do Festival SESI de Cultura Popular

12h15 – Feira de artesanato local, exposição de bonecos gigantes, espaço infantil com pinturas

13h15 – Oficinas de amarelinha, pular corda, brincadeiras populares e de bambolê, sorteios

14h – Ginástica laboral com ritmos nordestinos, apresentações de grupos de frevo e oficina popular de frevo

15h – Contação de histórias, sorteios de brindes

16h30 – Apresentações e premiações do Projeto “Vivência de Cultura Popular do SESI”

18h – Show gratuito de Almir Rouche



