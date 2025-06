A- A+

RECIFE Festival Vamos Passear movimenta orla do Recife com atividades gratuitas neste domingo (15); confira Praia do Pina recebe estrutura para 3,6 mil pessoas com atrações esportivas, de lazer e bem-estar

A cidade do Recife será palco, neste domingo (15), da segunda etapa do Festival Vamos Passear 2025, que será realizado na Praia do Pina, na avenida Boa Viagem, ao lado do JCPM, com programação das 7h40 às 12h.

O evento é gratuito e voltado a todas as idades, com uma estrutura montada para receber até 3,6 mil pessoas.

A programação inclui atrações esportivas, de lazer, bem-estar e inclusão, com destaque para atividades ao ar livre voltadas para famílias, praticantes de esportes, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e tutores de pets.

As únicas atrações com inscrição prévia foram o passeio de bike de 10 km, a caminhada de 4 km e a corrida infantil, com percursos que variam entre 50 e 400 metros, dependendo da idade das crianças.

Todas as outras atividades são abertas ao público e vão desde aulas de dança, yoga e funcional, até torneios esportivos e brincadeiras para o público infantil.

A programação começa com o passeio de bike, que tem aquecimento previsto para as 7h40 e saída às 8h. Em seguida, ocorre a caminhada, com aquecimento às 8h40 e início às 9h. A partir desse horário, as demais atrações se iniciam, incluindo aulas de fitdance, funcional e yoga no palco principal a cada meia hora. As corridas infantis terão início às 10h.

A arena do festival contará com quadras poliesportivas e de areia para práticas de beach tennis, vôlei de praia, futevôlei, vôlei tradicional e basquete.

Para crianças e adolescentes, uma mini pista de skate será montada com acompanhamento de monitores especializados. O Espaço Saúde oferecerá massagens e avaliação física, e haverá também um ponto de manutenção básica gratuita para bicicletas, patins e skates.

O festival ainda conta com uma área de alimentação com food trucks que oferecem desde pratos regionais a opções saudáveis. Também haverá uma área de descanso e o Espaço Kids, com atividades lúdicas, pula-pula, pebolim e desenhos para colorir.

Retirada dos kits

Os participantes previamente inscritos nas atividades com cadastro devem retirar seus kits na loja Decathlon do Shopping RioMar Recife. A entrega ocorrerá na sexta-feira (13), das 10h às 20h, e no sábado (14), das 10h às 18h.

Cada inscrição teve custo simbólico de R$ 20 e dá direito a camiseta, boné (para o público infantil) ou viseira (para adultos), bandana, número de peito, sacochila e medalha para quem concluir o percurso. As inscrições para as próximas etapas continuam disponíveis no site oficial do evento, www.vamospassearbr.com.

Após passar pelo Recife, o festival segue para Belém, no dia 22 de junho, com atividades no Portal da Amazônia. Até o fim de agosto, outras edições serão realizadas em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Sustentabilidade

Com compromisso ambiental, o Festival Vamos Passear é também um evento sustentável. Todos os resíduos são destinados à reciclagem ou compostagem, e os materiais utilizados na montagem das arenas, como lonas e areia, serão doados para ONGs e comunidades, para reaproveitamento em ações sociais e esportivas.

Serviço:

Data: 15 de junho de 2025

Local: Praia do Pina (Av. Boa Viagem, ao lado do JCPM)

Entrega de kits aos inscritos:

Loja Decathlon do Shopping RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251. Bairro Pina)

Sexta-feira (13/6), das 10h às 20h

Sábado (14/6), 10h às 18h

Programação completa:

8h - Largada Bike

9h - Largada caminhada

A partir das 10h - Corrida kids

Atividades no palco

7h40 às 7h50: aquecimento bike

8h40 às 8h50: aquecimento caminhada

9h às 9h30: fitdance

9h30 às 10h: funcional

10h às 10h30: yoga

10h30 às 11h: fitdance

11h às 11h30: funcional

11h30 às 12h: fitdance.

