Música Clássica Festival Virtuosi Rafael Garcia realiza série de atividades gratuitas no Compaz Miguel Arraes Programação começa nesta segunda (4) e segue até a quinta-feira (7)

O Festival Virtuosi Rafael Garcia, que celebra a sua 25ª edição em 2023, realiza uma série de atividades gratuitas ao longo desta semana no Compaz Governador Miguel Arraes, localizado no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife. A proposta é aproximar a comunidade da música erudita, em uma perspectiva inclusiva e inédita.

Nesta segunda-feira (4), às 15h, será oferecida uma Oficina de Sensibilização Percussiva para pessoas com deficiência. A atividade será conduzida por Jorge Martins, especialista no assunto e reconhecido internacionalmente. A mesma oficina também será ministrada na quinta-feira (7), no mesmo horário.

Na segunda e na quarta-feira (6), das 17h às 19h, o Compaz Miguel Arraes recebe o Virtuosi Diálogos, que será conduzido pelo maestro Sergio Barza, regente da Orquestra de Rock do Conservatório Pernambucano de Música.

As inscrições para as duas atividades podem ser realizadas pelo formulário online disponibilizado pela organização do evento.

Já na quinta-feira (7), às 17h, a Orquestra Jovem de Pernambuco, com regência do maestro Nilson Galvão, realiza uma apresentação no espaço. O espetáculo também é aberto ao público.

SERVIÇO

Festival XXV VIRTUOSI RAFAEL GARCIA

Data: 04 a 07/12

Local: Compaz Miguel Arraes. Av. Caxangá, 653, Madalena.

Acesso gratuito.

Mais informações pelo site (www.virtuosi.com.br) e perfil no Instagram (www.instagram.com/virtuosi).

