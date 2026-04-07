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Inclusão Festival Viva as Diferenças promove terceira edição com tarde de lazer e aprendizagem no Recife Atividades ocorrem no dia 18 de abril, das 15h até às 19h, no Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da capital

Em seu terceiro ano promovendo conscientização e lazer para pessoas neurodivergentes, o Festival Viva as Diferenças leva uma programação repleta de aprendizagem ao Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

As atividades ocorrem no dia 18 de abril, das 15h até às 19h, com entrada gratuita e aberta ao público.

O festival é idealizado para construção do protagonismo de pessoas neurodiversas, que atuam diretamente nas oficinas e apresentações culturais do evento.

Este ano, a programação inclui interatividade e lazer como oficinas, confecção de instrumentos musicais e plantio de mudas, além da venda de produtos preparados pelos jovens atendidos pela clínica, como salgados de queijo e doces.

Além disso, o festival receberá a apresentação da Escola Pernambucana de Circo, exposição de curtas ao ar livre e apresentação de dança com a bailarina Amanda Lima, primeira dançarina de ponta com Síndrome de Down do Norte/Nordeste.



Outra novidade da edição é a apresentação da Banda Fim de Feira com os pacientes.

"Incentivamos que nossos crianças e jovens possam experimentar todos os recursos possíveis envolvendo práticas culturais, artísticas e cotidianas, focando no respeito às suas habilidades, interesses e autonomia", destaca a fonoaudióloga Juliana Maia.

A organização e produção do evento são da Clínica Aprimore Terapia Integrada, especializada no atendimento terapêutico de crianças, jovens e adultos atípicos.

"Cada indivíduo tem direito a existir, ter suas particularidades e interesses formados de maneira segura e saudável e acreditamos que aproximar e educar o público a respeito disso é uma forma de pavimentar o caminho da inclusão", reforça a profissional.

O festival se une a celebração dos 10 anos de atividade da Aprimore Terapia Integrada, que também comemora o mês da conscientização do autismo.

A clínica atende pacientes desde a primeira infância até jovens adultos, com acompanhamento multidisciplinar por meio da fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e musicoterapia.

As unidades funcionam por turnos durante a manhã e tarde, com terapias agendadas.

Serviço

3º Festival Viva as Diferenças

Data: 18 de abril, das 15h às 19h

Local: Sítio Trindade (Estrada do Arraial, 3259, Casa Amarela, Recife - PE)

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