Pernambuco Festival "Viva as Diferenças" reúne arte, música e cinema em prol da diversidade neste sábado (12) Evento gratuito no Recife busca provocar um novo olhar da sociedade em relação às pessoas neurodivergentes

Com o compromisso de reforçar a importância da inclusão e do respeito à neurodiversidade, o Festival "Viva as Diferenças" chega à sua segunda edição em 2025. Promovido pela Aprimore Terapia Integrada, o evento acontece neste sábado (12), das 15h às 19h, no Parque da Jaqueira, Zona Norte do Recife.

Com uma programação totalmente gratuita e aberta ao público, o festival busca demonstrar que cada pessoa tem o direito de ser e de viver conforme suas potencialidades. Entre as atrações confirmadas estão a Escola de Circo do Recife, a banda Fim de Feira e a bailarina Amanda Lima, primeira dançarina de ponta com Síndrome de Down do Norte/Nordeste.

O evento contará também com cinema ao ar livre, exibindo produções que abordam a inclusão e a diversidade. Além disso, será apresentado um documentário feito pelos alunos da Oficina de Cinema da Aprimore Terapia Integrada.

A iniciativa tem como objetivo provocar um novo olhar da sociedade em relação às pessoas neurodivergentes, promovendo um espaço de acolhimento e celebração da pluralidade.

O festival acontece dentro do Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Dessa forma, amplia-se o debate sobre a neurodiversidade, fortalecendo a luta por mais respeito e representatividade.

"Acreditamos que espaços como este são essenciais para promover a aceitação e garantir que todas as pessoas tenham a oportunidade de se expressar e participar plenamente da vida em comunidade. Através da arte, do esporte e da cultura, queremos mostrar que as diferenças não são barreiras, mas sim riquezas que tornam nossa sociedade mais plural e humana", afirmou Juliana Maia, fonoaudióloga, terapeuta DIR Trainer e sócia fundadora da Aprimore.

Diagnóstico e abordagem

Pesquisa da Universidade de Stanford aponta que entre 15% a 20% da população mundial é considerada neurodiversa. No Brasil, o aumento no número de diagnósticos de neurodivergência está sendo cada vez mais discutido por especialistas.

No país, levantamento do Censo de Educação Básica de 2022 a 2023 confirma que o número de crianças e adolescentes com Transtorno de Espectro Autista (TEA) matriculados em sala de aula aumentou 50%.

Fundada há nove anos, a Aprimore Terapia Integrada é uma clínica especializada para crianças e adolescentes neurodivergentes. Com uma abordagem inovadora, promove intervenções terapêuticas, atendimentos integrados e atividades socioculturais que estimulam habilidades motoras, psicológicas, cognitivas, emocionais e sociais.

A instituição atende hoje cerca de 70 pacientes em suas três unidades instaladas na capital pernambucana. A mais recente, inaugurada no segundo semestre do ano passado, é voltada para a primeira infância (0 a 7 anos). Já as outras duas são voltadas para infância e pré-adolescência (7 aos 14 anos) e adolescência e jovens adultos.



