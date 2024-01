A- A+

POLÍCIA Feto é encontrado em coletor de materiais recicláveis no Cais de Santa Rita, no Recife Feto ainda estava com o cordão umbilical. Polícia investiga

Um feto foi encontrado sem vida dentro de um coletor de materiais recicláveis, no Terminal do Cais de Santa Rita, no bairro de São José, área central do Recife, na tarde de terça-feira (23).

Ainda não há informações sobre quem teria deixado o feto na lixeira. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos podem ajudar a elucidação do fato.

O feto foi encontrado no local ainda com o cordão umbilical. O corpo estava enrolado em um lençol manchado de sangue.

A delegada Isabela Veras afirmou, em entrevista no local, que um funcionário da Prefeitura do Recife se deparou com o feto na lixeira ao tentar realizar a coleta dos materiais recicláveis.

"Ainda não sabemos se a causa do aborto foi espontânea ou se foi provocada, e qual pode ter sido a motivação que pode ter levado a pessoa a provocar o descarte desse feto. Vamos ter certeza com a perícia criminal", disse a delegada.

A Polícia Militar fez o isolamento do local do crime e acionou a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística (IC), que fez as primeiras perícias no local. O feto foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

