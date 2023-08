A- A+

Região Metropolitana do Recife Feto é encontrado no banheiro feminino do Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista Até o momento, não há informações sobre quem pode ter deixado o bebê no terminal

Um feto, de sexo não informado, foi encontrado no banheiro feminino do Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quinta-feira (17).



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17º BPM, que realizavam patrulhamento na área, foram acionados para verificar a existência de um feto dentro do banheiro.

Ao chegar ao local, o efetivo confirmou o fato e acionou os órgãos responsáveis pela perícia e retirada do feto.



Até o momento, não há informações sobre quem pode ter deixado o bebê no terminal.

