Fevereiro inicia com apresentações de blocos líricos no Recife nesta quarta-feira (1º)

O mês mais aguardados para quem curte os festejos carnavalescos chegou, e com ele, uma vasta programação para quem quer aproveitar o melhor da época.



Para iniciar fevereiro, o Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, recebe nesta quarta-feira (1º), às 18h, um Acerto de Marcha, com apresentação de cinco blocos líricos.



Participam o Bloco Carnavalesco Lírico Com Você No Coração; Bloco das Ilusões; Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José; Bloco Confete e Serpentina e Bloco Folguedos de Surubim.

A folia também acontece no bairro do Pina, na Zona Sul. Às 18h, o Maracatu Nação Porto Rico sedia, na rua Eurico Vitrúvio, ensaio para o espetáculo Tumaraca - Encontro das Nações. A agremiação será acompanhada pelo Coral Voz Nagô.



No Recife, o calendário de prévias segue até o dia 16 deste mês, data que antecede a abertura oficial no Carnaval da cidade no Marco Zero, no Bairro do Recife.



Confira a programação completa das prévias desta semana:

Quarta-feira (01/02)

- 18h, Pátio De São Pedro - Acerto De Marcha

- 18h, Nação Porto Rico, Pina - Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca)



Quinta-feira (02/02)

- 18h, Nação Tupinambá, Córrego Do Jenipapo - Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca)

- 18h, Pátio De São Pedro - Acerto De Marcha



Sexta-feira (03/02)

- 9h, Arena Do Projeto, Boa Viagem - Carnaval Praia Sem Barreiras

- 18h, Rua Da Moeda, Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca)



Domingo (05/02)

- 16h, Rua Da Aurora - Aurora Dos Carnavais



Terça-feira (07/02)

- 18h, Pátio De São Pedro - Terça Negra Especial



Quarta-feira (08/02)

- 18h, Pátio De São Pedro - Acerto De Marcha

- 18h, Estrela Dalva, Joana Bezerra - Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 19h, Sport Clube Do Recife - Concurso De Fantasia

- 20h, Cais Da Alfândega - Cena Peixinhos



Quinta-feira (09/02)

- 18h, Estrela Brilhante, Alto José Do Pinho - Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca)

- 18h, Pátio De São Pedro - Acerto De Marcha

- 18h, Cais Da Alfândega - Polo Do Hip Hop



Sexta-feira (10/02)

- 18h, Rua Da Moeda - Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca)

- 18h, Cais Da Alfândega - Pré-amp



Sábado (11/02)

- 18h, Cais Da Alfândega - Pré-amp

- 19h, Classic Hall - Baile Municipal



Domingo (12/02)

- 16h, Praça Do Arsenal - Frei Caneca

- 17h, Cais Da Alfândega - Pre No Reggae



Terça-feira (14/02)

- 14h, Classic Hall - Baile Municipal Da Pessoa Idosa

- 14h, Aabb, Unidade Graças - 12º Concurso Do Rei E Rainha Da Pessoa Idosa

- 17h, Praça Do Arsenal - Desfile De Agremiações Itinerantes (Rua Da Moeda, Rua Da Guia, Arsenal E Volta Para A Rua Bom Jesus)

- 18h, Pátio De São Pedro - Terça Negra Especial



Quarta-feira (15/02)

- 18h, Pátio De São Pedro - Encontro De Mestres Das Nações Dos Maracatus

- 18h, Praça Do Arsenal - Encontro De Caboclinhos E Desfile De Agremiações

- 19h, Marco Zero - Ensaio Geral Das Nações De Maracatu

Quinta-feira (16/02)

- 14h, Praça Do Arsenal - Bloco Nem Com Uma Flor

- 18h, Pátio De São Pedro - Acerto De Marcha

- 18h, Rua Da Moeda - Palco Da Diversidade

- 19h, Marco Zero - Encontro Das Nações - Tumaraca

- 19h, Marco Zero - Ubuntu - Encontro Dos Afoxés

- 19h, Marco Zero - Ensaio Geral Da Abertura Do Carnaval

