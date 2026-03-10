A- A+

SAÚDE Fibermaxxing: Conheça mudança na dieta que segundo cientistas pode transformar saúde intestinal Aumento do consumo de fibras está ligado a melhor digestão e menor risco de doenças como câncer, diabetes e obesidade

Uma mudança simples na alimentação — aumentar o consumo de fibras — pode ter impacto significativo na saúde intestinal e no bem-estar geral, segundo cientistas. A importância do nutriente tem ganhado destaque recentemente, impulsionando a popularidade da tendência conhecida como “fibermaxxing”, que consiste em consumir diariamente pelo menos a quantidade recomendada de fibras de acordo com o peso corporal.

As fibras ajudam a manter o sistema digestivo saudável e estão associadas à redução do risco de diversas doenças, incluindo alguns tipos de câncer. Esse crescente reconhecimento pode explicar por que o tema passou a circular com mais frequência nas redes sociais e na mídia ao longo deste ano.

A cientista Jennifer Lee, do Centro de Pesquisa em Nutrição Humana sobre Envelhecimento Jean Mayer, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na Universidade Tufts, afirma que não se surpreende com a popularização da prática. Seu trabalho investiga como mudanças na saúde intestinal e diferenças entre os sexos influenciam o metabolismo ao longo da vida.

Segundo Lee, o fenômeno reflete um interesse cada vez maior na diferença entre viver mais e viver com qualidade de vida. Muitas pessoas, afirma, buscam maneiras de envelhecer mantendo boa saúde.

“Há um intervalo de nove anos entre viver até uma certa idade com boa saúde e depois viver com baixa qualidade de saúde no final da vida”, afirmou Lee. “Estratégias comportamentais ou nutricionais que podem manter alguém saudável estão muito em alta agora.”

Pesquisas indicam que a ingestão consistentemente baixa de fibras pode contribuir para problemas metabólicos e cardiovasculares, incluindo diabetes e obesidade.

“Se você não está consumindo muita fibra, possivelmente está ingerindo calorias de outros grupos de macronutrientes, e eles podem ser ricos em carboidratos ou gorduras, o que pode levar ao ganho de peso”, explicou Lee. “Então, dependendo de uma série de fatores que podem impactar o risco de câncer, uma deficiência de fibras pode aumentar o risco de certos tipos de câncer, como colorretal, de mama e de próstata.”

De modo geral, acrescentar mais fibras à alimentação diária tende a produzir benefícios amplos para a saúde, segundo a pesquisadora.

