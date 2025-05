Fibromialgia e lúpus: entenda os problemas de saúde de Lady Gaga

A- A+

No último sábado (3), a cantora americana Lady Gaga trouxe a sua turnê Mayhem Ball para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sua passagem anterior pelo Brasil havia sido em 2012, na mesma cidade. No entanto, uma apresentação que aconteceria no Rock in Rio de 2017 foi cancelada devido a problemas de saúde da cantora.

Naquela época, Gaga passou por uma crise de fibromialgia, condição crônica que provoca fortes dores por todo o corpo.

“Fui levada ao hospital, não é simplesmente dor no quadril ou desgaste da estrada, estou com dor severa. Mas estou em boas mãos com os melhores médicos. Por favor, não esqueçam do meu amor por vocês. Lembrem-se de anos atrás, quando tatuei ‘Rio’ no meu pescoço, um desenho escrito por crianças nas favelas. Vocês ocupam um lugar especial no meu coração, eu amo vocês”, escreveu Gaga em seu Instagram, logo após o cancelamento.

O que é a fibromialgia?

A fibromialgia é uma síndrome e sua principal característica é causar dor generalizada. De acordo com o Ministério da Saúde, ela pode surgir depois de eventos graves como um trauma físico, psicológico ou mesmo uma infecção.

Por ser crônica, a condição pode infligir dificuldades na vida da pessoa acometida. Além disso, existem medidas para tratar os sintomas de dores, mas ainda não existe cura para a fibromialgia.

Sintomas de fibromialgia

Além das dores, a fibromialgia pode afetar o humor, causar problemas de sono, dificuldade de concentração e fadiga.

O que é lúpus?

Outra condição com a qual Lady Gaga convive é o lúpus, uma doença inflamatória autoimune, que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. Isso significa que o organismo ataca tecidos saudáveis do próprio corpo.

Segundo a literatura médica atual, o lúpus pode surgir de uma combinação de fatores, sejam hormonais, infecciosos, genéticos ou ambientais. Os sintomas podem aparecer e desaparecer continuamente.

Sintomas de lúpus

Os sinais mais comuns são:

Fadiga;

Febre;

Dor nas articulações;

Rigidez muscular e inchaços;

Rash cutâneo (vermelhidão na face em forma de "borboleta" sobre as bochechas e a ponta do nariz);

Lesões na pele que surgem ou pioram quando expostas ao sol;

Dificuldade para respirar;

Dor no peito ao inspirar profundamente;

Sensibilidade à luz do sol;

Dor de cabeça, confusão mental e perda de memória;

Linfonodos aumentados;

Queda de cabelo;

Feridas na boca; e

Desconforto geral, ansiedade, mal-estar.

O Ministério da Saúde aponta que os três fatores de risco para a doença são:

Gênero: a doença é mais comum em mulheres do que em homens, mas pode se manifestar em ambos os sexos.

Idade: a maior parte dos diagnósticos de lúpus acontece entre os 15 e os 40 anos, mas pode surgir em qualquer faixa etária.

Etnia: lúpus é mais comum em pessoas afro-americanas, hispânicas e asiáticas. Além disso, a incidência do lúpus chega a ser três a quatro vezes maior em mulheres negras do que em mulheres brancas.





