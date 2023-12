A- A+

Cais do Sertão FIC reúne atividades de tecnologia e exibição de curta-metragens de estudantes municipais do Recife Festival de Invenção e Criatividade acontece no Museu do Cais do Sertão com entrada gratuita

Com atividades de tecnologia voltadas para alunos e professores da rede municipal de ensino do Recife, o I Festival de Invenção e Criatividade da cidade (FIC) acontece esta sexta-feira (15) na cidade. A programação ocorre no Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, e tem como tema "Do Cais ao Sertão: um caminho de descobertas". O acesso é gratuito e aberto a toda a população.



O evento, realizado pela Secretaria Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Educação do Recife., conta ainda com o VII Encontro Municipal de Audiovisual da Educação (EmCine). No encontro, estudantes divulgam produções audiovisuais desenvolvidas ao longo do ano letivo. Os curtas produzidos são exibidos durante toda esta sexta-feira.



Fotos: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

No sábado (16), os estudantes e professores finalistas nas diferentes categorias retornam ao Museu Cais do Sertão para a premiação do EmCine, que tem 23 categorias. A participação no evento é gratuita e aberta ao público. Ao todo, 940 alunos de 52 instituições municipais de ensino do Recife foram envolvidos nas 241 produções do festival.



Segundo a Secretaria de Educação do Recife, o objetivo do FIC é dar oportunidade para que estudantes, educadores e seus familiares possam explorar materiais e tecnologias, com participação em atividades interativas e envolvimento em um ambiente de aprendizado. Já o EmCine tem a finalidade de valorizar e divulgar as produções audiovisuais desenvolvidas pelos estudantes e professores da rede municipal de ensino.

Algumas das atividades presentes na programação do FIC envolvem música, arte em argila, explorador kids voltado para a primeira infância, oficina de cavalo marinho, jogos teatrais, brinquedos ópticos, sustentabilidade e ecossistema marinho, oficina de monotipia, oficina de tirinhas, cabine de fotos e exposição de fotografias e HQs. No espaço, foram montadas salas com exposições diversas, que podem ser conferidas a qualquer momento.



"O projeto faz parte da agenda do Recife na promoção de Escolas Criativas, realizado em parceria com o MIT (Instituo de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos). Conseguimos reunir alunos para proporcionar justamente mais inovação e criatividade por parte dessas crianças e adolescentes, como foco em atividades voltadas para a tecnologia. É uma grande realização um projeto desse tipo e mais um passo de compromisso com a educação", afirmou o secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio.

Oportunidade para um aprendizado diferenciado

A exibição dos curtas acontece no Museu Cais do Sertão. Coordenador do projeto na Escola Municipal João Cabral de Melo Neto, Charles Medeiros ajudou os alunos dele na produção do mini-documentário "Mangue e as Catadoras de Sururu", um dos filmes exibidos nesta manhã.

"Primeiro, a gente fez a pesquisa na biblioteca para identificar os problemas que temos no mangue e no bairro do Pina (Zona Sul do Recife). A partir daí, passamos a conhecer os catadores de sururu que existem na região e fizemos entrevistas com moradores para poder compor o documentário", comentou o professor.

Uma das alunas envolvidas no curta, Mayanara Ellen, de 10 anos, que cursa o 5° ano na instituição, revelou que gostou muito da experiência e espera ser premiada.

"Foi muito bom poder gravar e fazer algo diferente das aulas. Foi muito legal poder aprender várias coisas e muito produtivo pra gente. A gente agora tá na expectativa para ganhar amanhã (na premiação)", disse a garota, com um sorriso no rosto. Além dela, participaram do mini-doc, Isadora Dayana, Marlon Daniel, Charles Henrique, Ana Sophia, Clara Nicole, alunos do 4° ao 5° ano da instituição.

Programação:

FIC, com EmCine - Sexta-feira (15)

Horário: 8h30 às 17h

EmCine - Sábado (16h)

Horário: 8h30 às 13h

