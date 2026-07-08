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"NON MANEAT" Operação contra tráfico de armas e drogas mira suspeito em Bezerros, no Agreste Ação integrada da Ficco-PE cumpriu mandado de busca e apreensão e faz parte de investigação em 16 estados brasileiros

Uma organização criminosa voltada ao tráfico de armas e drogas em Pernambuco foi alvo da Operação Non Maneat (do latim "Não Permaneça") nesta quarta-feira (8).

Equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Pernambuco (Ficco-PE) cumpriram um mandado e busca e apreensão em Bezerros, no Agreste do estado.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o suspeito integra um grupo criminoso com atuação no Recife e Região Metropolitana e municípios do interior.

Com base nas informações obtidas na operação, foram solicitadas medidas cautelares, posteriormente deferidas pela Justiça.

Após a identificação do suspeito e devido às informações obtidas nas investigações, foram solicitadas medidas cautelares, que foram deferidas pela Justiça.

A Ficco é composta pelas polícias Federal, Civil, Militar e Penal.

Operação Non Maneat

De acordo com a Polícia Civil, o nome da operação, Non Maneat, faz referência à expressão em latim que significa “Não Permaneça”, em alusão ao investigado, apontado como reincidente em atividades criminosas mesmo após deixar o sistema carcerário.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido com o intuito de localizar possíveis materiais ilícitos para reunir novas provas e avançar as investigações, como armas de fogo, drogas, documentos e dispositivos eletrônicos

No decorrer da operação, o suspeito poderá responder por crimes como organização criminosa, tráfico de drogas e tráfico de armas. As investigações seguem em andamento, segundo a PF.

Operação nacional

A Non Maneat faz parte da Operação Integrada III, deflagrada nesta quarta-feira em 16 estados do país, incluindo Pernambuco, além de outros, como Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Ao todo, a operação expediu 181 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário.

Semelhante a Non Maneat, a operação nacional tem o intuito de cumprir medidas judiciais em investigações relacionadas à atuação de organizações criminosas, ao tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro e outros crimes.

As Ficcos integram instituições de segurança pública federais e estaduais em ações de investigação e combate às organizações criminosas.

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