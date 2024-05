Homem é preso com mais de 15 quilos de drogas em caixa de papelão, em Goiana, na Mata Norte

A- A+

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Pernambuco (Ficco/PE) prendeu em flagrante, na tarde do último sábado (18), um homem, de 33 anos, por trágico de drogas, no município de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.



Com ele, foram apreendidos 15,6 quilos de cocaína. O suspeito possui antecedentes criminais e já foi preso por tráfico de drogas.

Informações da Ficco relatam que a prisão aconteceu após análise de informações, dando conta de que um traficante estaria recebendo três armas de fogo e uma determinada carga de cocaína que seriam entregues no município de Goiana. De posse dessas informações, foi montada uma ação policial para localizar, identificar e prender o possível criminoso.

A ação teve desfecho quando a equipe conseguiu localizar um veículo Voyage com dois ocupantes, que, ao visualizarem a equipe de policiais, empreenderam fuga, tendo iniciado uma perseguição. Posteriormente a interceptação do carro, o segundo ocupante foi preso. Ao ser feita uma busca no interior do veículo, foram encontrados no porta malas, dentro de uma caixa de papelão, 15 tabletes de cocaína, somando o peso de 15,6kg.

Veículo apreendido | Foto: Divulgação/Ficco

Terminada a abordagem policial e tendo sido encontrada a droga, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à sede da Ficco/PE, objetivando realizar os procedimentos de Polícia Judiciária, onde acabou sendo autuado pela prática do crime contido no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e 288 do Código Penal (tráfico de drogas e associação) e, caso seja condenado, poderá pegar penas que variam de 3 a 20 anos de reclusão.

Além da droga também foi apreendido, além do veículo Voyage, um aparelho celular. Durante o interrogatório, o preso não deu maiores detalhes sobre de quem seria a droga e nem a pessoa que receberia o material entorpecente. As investigações prosseguem no sentido de capturar o motorista que empreendeu fuga durante a abordagem policial.

O que é a Ficco/PE?

A Ficco/PE é composta pela Polícia Federal (PF), a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, por meio das polícias Civil e Militar, a Secretaria de Ressocialização de Pernambuco, por meio da Polícia Penal, e a Polícia Rodoviária Federal, para atuar de forma conjunta na repressão à criminalidade violenta, conjugando esforços e a expertise de cada órgão, trabalhando em ambiente comum com compartilhamento de informações e recursos materiais e humanos.

Veja também

colisão Megaoperação vai retirar nesta segunda (20) navio que bateu em ponte de Baltimore, nos EUA