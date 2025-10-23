Qui, 23 de Outubro

Conciliação

FICR abre inscrições para agendamento da Semana Nacional de Conciliação em parceria com o TJPE

Ação oferecerá serviços gratuitos à população com foco na solução amigável de conflitos nas áreas de família, consumo e propriedade

Será ofertado serviços nas áreas de do Consumidor, Família, Propriedade e Conflitos CondominiaisSerá ofertado serviços nas áreas de do Consumidor, Família, Propriedade e Conflitos Condominiais - Foto: Divulgação/Assessoria FICR

A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) está com inscrições abertas para o agendamento da Semana Nacional da Conciliação, realizada em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O atendimento poderá ser agendado até o dia 3 de novembro, pelo WhatsApp (81) 9.9148-1342 ou presencialmente na instituição.

Serviços gratuitos para a comunidade

Por meio do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), a FICR oferecerá atendimentos gratuitos voltados às áreas de Direito do Consumidor, Direito de Família, Direito de Propriedade e Conflitos Condominiais. O foco é promover a solução amigável de conflitos e a realização de acordos para homologação judicial, ampliando o acesso da população à Justiça.

Atendimento em diversas áreas jurídicas

Os interessados podem inscrever demandas relacionadas a divórcios, guarda de filhos, pensão alimentícia e regulamentação de visitas, além de conflitos cíveis, como problemas de vizinhança, acidentes de trânsito e taxas de condomínio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Faculdade Católica Imaculada Conceição (@ficroficial)

De acordo com o NPJ da FICR, a iniciativa busca atuar como facilitadora no diálogo entre as partes, promovendo acordos e encaminhamentos necessários para resolução dos casos.

Serviço

Evento: Semana Nacional de Conciliação
Local: Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife, Av. Caxangá, 3841, Iputinga, Recife
Inscrições até: 3 de novembro
WhatsApp: (81) 9.9148-1342
Realização: FICR e TJPE

Com informações da assessoria

