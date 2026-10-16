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PREVENÇÃO

FICR oferece plantão psicológico gratuito para mulheres neste sábado (17)

Atendimento ocorre das 8h às 13h, na Iputinga, sem necessidade de agendamento e com foco em situações de crise emocional

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O atendimento terá início às 8h e estará disponível para mulheres a partir de 18 anosO atendimento terá início às 8h e estará disponível para mulheres a partir de 18 anos - Foto: Divulgação/FICR

A Clínica Escola de Psicologia da Faculdade Imaculada Conceição do Recife (FICR) oferece, neste sábado (17), atendimento psicológico gratuito para mulheres a partir dos 18 anos.

A ação ocorre das 8h às 13h, na sede da instituição, na Avenida Caxangá, 3841, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

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O serviço será realizado na modalidade de plantão psicológico, voltado a mulheres que estejam enfrentando situações de crise emocional ou precisem de acolhimento imediato.

As sessões serão individuais, presenciais e terão duração de 45 minutos.

Não é necessário agendamento prévio. Após o atendimento, as interessadas poderão se inscrever para acompanhamento psicológico regular na Clínica Escola, conforme a disponibilidade de vagas.

A equipe também vai orientar sobre os serviços públicos de apoio à saúde mental.

A iniciativa faz parte das ações relacionadas ao Outubro Rosa. A Clínica Escola de Psicologia da FICR iniciou os atendimentos à população em maio e oferece assistência gratuita a crianças a partir dos quatro anos, adolescentes, adultos e idosos.

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