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serviço Faculdade promove evento beneficente com ações gratuitas à população Ação ocorrerá nos próximos dias 14 e 15 de abril, com oficinas práticas com especialistas e professores

A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) promove, nas próximas terça-feira (14) e quarta-feira (15), a 10ª edição do Conecta Comunidade. O evento é uma ação gratuita que oferece à comunidade diversas atividades e serviços, entre eles, o cadastro de empregos e estágios.

No dia da abertura, o público poderá conferir as arenas Saúde, Bem-estar, Jurídica, Tecnologia, Gestão, Carreiras e Recreação, das 9h às 11h e das 18h às 20h.

Já no segundo dia, a programação contará com oficinas práticas com especialistas e professores da FICR: Orientações para elaboração de perfil pessoal no Linkedin; Transição de carreira e projeto de vida; Lidando com as emoções; e Tecnologia: Inteligência Artificial na prática.

A programação completa e o formulário de inscrição para as oficinas estão disponíveis no Conecta Comunidade 2026, até quarta-feira (15), às 12h.

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