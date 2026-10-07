Faculdade realiza circuito social com serviços gratuitos e festa infantil no Compaz Miguel Arraes
Ação aberta ao público oferece saúde, orientação profissional, assessoria jurídica e lazer para as crianças nesta quinta-feira (8)
A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) promove, nesta quinta-feira (8), a 6ª edição do seu Circuito Social.
O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado das 16h às 20h no Compaz Miguel Arraes, localizado na Avenida Caxangá, número 653, no bairro da Madalena, Zona Oeste da capital pernambucana. A mobilização ocorre de forma integrada à comemoração antecipada do Dia das Crianças da unidade.
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O mutirão disponibilizará atendimentos em diversas áreas oferecidos por alunos dos cursos de enfermagem, psicologia, administração, direito, análise e desenvolvimento de sistemas e gestão de recursos humanos, com acompanhamento dos professores da instituição.
A programação de saúde e bem-estar inclui testes de glicose, aferição de pressão arterial e plantão de escuta psicológica.
A população também terá acesso a suporte em finanças pessoais, orientações jurídicas, dicas para elaboração de currículos e preparação para entrevistas de emprego.
Para o público infantil, a Arena Recreação contará com brincadeiras tradicionais, pintura facial, teatro de fantoches, piscina de bolinhas, oficinas de desenho e a presença dos heróis Capitão América e Homem de Ferro.
O evento conta ainda com apresentações culturais e de arte do Projeto CulturARTE e Projeto InovaFICR, com Feira de Empreendedorismo com produtos produzidos pelos estudantes.
Confira as atividades e arenas do evento
Arena Saúde: aferição de pressão e teste de glicose
Arena Bem-Estar: escuta psicológica
Arena Jurídica: orientação jurídica
Arena Carreiras e Gestão: currículos, entrevistas, marketing digital
Arena Tecnologia: atividades tecnológicas interativas
Arena Recreação: contação de histórias, pintura, piscina de bolinhas, personagens
Arena Empreendedorismo — InovaFICR: Feira de Empreendedorismo Criativo
Arena Cultura — CulturARTE: apresentações musicais, artísticas e culturais