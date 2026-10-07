Faculdade realiza circuito social com serviços gratuitos e festa infantil no Compaz Miguel Arraes

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A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) promove, nesta quinta-feira (8), a 6ª edição do seu Circuito Social.



O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado das 16h às 20h no Compaz Miguel Arraes, localizado na Avenida Caxangá, número 653, no bairro da Madalena, Zona Oeste da capital pernambucana. A mobilização ocorre de forma integrada à comemoração antecipada do Dia das Crianças da unidade.





O mutirão disponibilizará atendimentos em diversas áreas oferecidos por alunos dos cursos de enfermagem, psicologia, administração, direito, análise e desenvolvimento de sistemas e gestão de recursos humanos, com acompanhamento dos professores da instituição.



A programação de saúde e bem-estar inclui testes de glicose, aferição de pressão arterial e plantão de escuta psicológica.

FICR realiza 6º Circuito Social com serviços gratuitos e festa infantil no Compaz Miguel Arraes. Foto: Divulgação / Circuito Social FICR



A população também terá acesso a suporte em finanças pessoais, orientações jurídicas, dicas para elaboração de currículos e preparação para entrevistas de emprego.



Para o público infantil, a Arena Recreação contará com brincadeiras tradicionais, pintura facial, teatro de fantoches, piscina de bolinhas, oficinas de desenho e a presença dos heróis Capitão América e Homem de Ferro.



O evento conta ainda com apresentações culturais e de arte do Projeto CulturARTE e Projeto InovaFICR, com Feira de Empreendedorismo com produtos produzidos pelos estudantes.



Confira as atividades e arenas do evento

Arena Saúde: aferição de pressão e teste de glicose

Arena Bem-Estar: escuta psicológica

Arena Jurídica: orientação jurídica

Arena Carreiras e Gestão: currículos, entrevistas, marketing digital

Arena Tecnologia: atividades tecnológicas interativas

Arena Recreação: contação de histórias, pintura, piscina de bolinhas, personagens

Arena Empreendedorismo — InovaFICR: Feira de Empreendedorismo Criativo

Arena Cultura — CulturARTE: apresentações musicais, artísticas e culturais

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