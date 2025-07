Fidem celebra 50 anos com solenidade especial nesta quinta (10)

A- A+

A Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (Fidem), um dos órgãos que deram origem à atual Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem), promove, nesta quinta-feira (10), solenidade especial em comemoração aos seus 50 anos de história.

A celebração acontece às 14h, no auditório da Secretaria Executiva de Assistência Social (Seass), localizado no 3º andar do Edifício Palmira II, na Boa Vista, área central do Recife.

Durante o evento, o recém-empossado presidente da Condepe/Fidem, Diogo Bezerra, falará aos funcionários e autoridades convidadas sobre os desafios e perspectivas da nova gestão.

“Como professor e economista, estou honrado por liderar essa instituição histórica e fundamental, e espero conduzir esse órgão rumo aos próximos cinquenta anos de excelência técnica, transparência e compromisso com o futuro de Pernambuco”, disse Diogo Bezerra.

Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (Fidem)

Criada em 3 de julho de 1975 pela Lei Estadual nº 6.890, a Fidem teve papel decisivo no planejamento urbano e na gestão integrada da Região Metropolitana do Recife (RMR), instituída dois anos antes pelo governo federal.

Originalmente formada por nove municípios (Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Igarassu, Itamaracá, Moreno e São Lourenço da Mata), a Região Metropolitana foi ampliada ao longo das décadas seguintes, com a inclusão de Abreu e Lima, Camaragibe e Itapissuma (1982), Ipojuca (1994) e Araçoiaba (1995), totalizando atualmente 14 municípios.

Em 2003, com a Lei Complementar nº 49, a Fidem se integrou ao Instituto de Planejamento de Pernambuco (fundado em 1952), dando origem à atual Condepe/Fidem, responsável pelo planejamento em todo o território pernambucano, abrangendo os 184 municípios do estado.

Entre as iniciativas, um dos destaques é o Plano de Preservação dos Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife (PPSH/RMR), que identificou e ajudou a conservar importantes monumentos e conjuntos arquitetônicos.

Outro destaque é o Banco de Dados do Estado (BDE), plataforma digital que reúne informações socioeconômicas, territoriais e de infraestrutura, além da Mapoteca, acervo composto por fotografias aéreas, ortofotocartas, cartas altimétricas, planimétricas, planialtimétricas e mapas temáticos.

Atualmente, a Condepe/Fidem segue promovendo o planejamento a pesquisa no estado, com a divulgação regular de indicadores econômicos e sociais como o Volume de Vendas do Comércio Varejista, Índice de Volume de Serviços, Índice de Atividades Turísticas, além de relatórios trimestrais sobre a produção agropecuária.



Veja também