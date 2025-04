A- A+

DESPEDIDA Fieis acampam do lado de fora do Vaticano à espera do funeral do Papa Francisco Expectativa é que 200 mil pessoas compareçam ao cortejo, que contará com a presença de 130 delegações estrangeiras, segundo o Vaticano

Na virada da noite de sexta-feira para sábado, algumas dezenas de admiradores do Papa Francisco começaram a ajeitar sacos de dormir no chão ao lado das grades de segurança do Vaticano.

O objetivo: dormir na rua para ter certeza de que vão conseguir acompanhar o funeral do Papa de perto.

– Eu estava em casa, doente, gosto muito do Papa e decidi vir – conta Giustina Maria Hernandez Miraia, que estava pronta para dormir na sua casa em Milão e viajou até Roma para dormir ao na praça del Risorgimento, bem na fronteira entre Roma e o Vaticano – Vim para cá e decidi dormir, e estou muito feliz, porque ele merece. Agora estou respirando bem. Sempre quis vir a uma missa do Francisco e não vim. Mas hoje vim e me sinto bem.



Também dormia na Praça del Risorgimento Lorenzo Caballero, imigrante da Venezuela que chegou na Itália há dez meses.

– Estou esperando há três dias para ver o sepulcro do Santo Padre e quero agradecer o que ele deu a todos os imigrantes neste país – conta. – Quero agradecer ao Papa Francisco porque ele foi o primeiro que me acolheu, aqui, foi o Papa, no dormitório das freiras. A igreja me acolheu, me deu alimento e bençãos.

Segundo o Vaticano, 250 mil pessoas compareceram ao velório do Pontífice, aberto ao público na quarta-feira e cuja visitação foi encerrada às 14h (19h em Brasília) desta sexta. O caixão do Pontífice foi selado em uma cerimônia litúrgica realizada a portas fechadas uma hora depois.

Espera-se a presença de mais de 200 mil pessoas, de acordo com o jornal inglês The Guardian, incluindo líderes mundiais como Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky e o príncipe William.

O presidente Lula já está em Roma e compareceu ao velório de Francisco nesta sexta. Segundo o Vaticano, 130 delegações estrangeiros confirmaram presença no evento.

