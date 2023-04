A- A+

Semana Santa Com fiéis carregando cruz de 100 quilos, Via Sacra da Fraternidade percorre ruas do Centro do Recife A 24ª edição do evento promovido pela AMA teve a missa de encerramento celebrado pelo arcebispo de Recife e Olinda

A Associação Missionária Amanhecer (AMA) promoveu, nesta quarta-feira (5), a Via Sacra da Fraternidade. Essa foi a 24ª edição da caminhada que simula, no Centro do Recife, o trajeto de Jesus com a cruz nas costas.



Aproximadamente 200 fiéis acompanharam a procissão desde o início, às 7h, no Pátio de São Pedro, até a Basílica do Carmo, com chegada por volta das 11h, onde aconteceu a missa de encerramento celebrada pelo arcebispo de Recife e Olinda, Dom Fernando Saburido.

O padre João Carlos foi o responsável por conduzir a Via Sacra durante as 14 estações espalhadas pelo centro. "A Via Sacra é uma forma da gente repassar o caminho que Jesus fez carregando a cruz nas costas. Realizar isso publicamente na semana Santa é trazer para o Centro da cidade um momento de espiritualidade e de esperança. A Via Sacra nos conduz à ressurreição", comentou o religioso.

A cruz de 100 quilos foi revezada nos ombros dos fiéis, que se dividiram por grupos: desempregados, viúvas, estudantes, pessoas atingidas pela violência urbana etc.

A campanha deste ano teve como objetivo conscientizar a população sobre o cenário de fome que atinge cerca de 33 milhões de brasileiros. Presente todos os anos na Via Sacra, Eladine Leal, de 68 anos, chamou a atenção sobre a importância do tema. "Eu sou católica. A gente vem orar. O pedido é sempre de alimentação para todos, em especial aos moradores de rua".

Já Margarida Teco de Farias, 73 anos, estava na sua segunda Via Sacra, que conheceu por acaso quando foi até a igreja - desde então, passou a frequentar a procissão. Neste ano, a católica rezou pela sua saúde e vida. "Eu sou uma pessoa muito sofrida, mas Deus resolveu tudo para mim", afirmou.

O final da Via Sacra aconteceu na Basílica do Carmo, onde os fiéis se reuniram na missa celebrada por Dom Fernando Saburido. "Isso é para motivar e fazer uma boa celebração da Páscoa, que é vida nova, mudança e transformação", disse o arcebispo de Recife e Olinda, que também lembrou da campanha contra a fome. "É solidariedade o que a Páscoa propõe para todos nós".

