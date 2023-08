A- A+

FÉ E DEVOÇÃO Fiéis celebram abertura da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, no Bairro do Recife Missa foi ministrada pelo Frei Damião Silva

A fé e a devoção reuniram centenas de fiéis na tarde desta quarta-feira (9), para a celebração da abertura da Festa de Nossa Senhora da Cabeça. A reunião aconteceu na Igreja da Madre de Deus, no Bairro do Recife, e foi ministrada pelo padre Damião Silva, da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves.

A festividade vai até o sábado (12). Na oportunidade, as pessoas que compareceram na missa levaram açúcar. O alimento é parte da lista de donativos que serão recolhidos nos quatro dias da programação para doação a comunidades carentes.

O padre Damião Silva (foto abaixo) felicitou a abertura dos festejos. Ele explica a importância do momento de fé e o significado desse símbolo sagrado que é a Nossa Senhora da Cabeça, a quem muitos religiosos pedem bênçãos específicas para quem tem dores de cabeça e para que ela possa colocar pensamentos melhores na humanidade.

"É uma tarde de muitas bênçãos, porque Nossa Senhora é quem acolhe cada um para abençoar, principalmente das enfermidades relacionadas à cabeça e mente. É uma festa que tem atraído fiéis tanto da Região Metropolitana do Recife como de outras localidades, então é uma bênção poder receber essas pessoas aqui, que vêm colocar suas vidas, suas atenções e seus pedidos", disse.

Para o religioso, rezar, orar e agir são os segredos para quem busca uma bênção da parte de Deus. Mas, ainda segundo ele, a caridade também é importante, pois exprime o amor a Deus e ao próximo, sendo estes os principais mandamentos bíblicos.

"Agir também é importante. A cada missa, a gente tem o gesto concreto. Hoje, por exemplo, [as pessoas trazem] o açúcar, o feijão, depois o arroz e o óleo. A pessoa que vem rezar também faz um gesto solidário", finalizou.

Fé para agradecer

Maria da Luz, de 62 anos, saiu de Águas Compridas, em Olinda, na RMR, para participar da reunião. Ela contou à reportagem da Folha de Pernambuco que a motivação para ir ao santo tempo foi apenas uma, mas que vale por muitas: a gratidão.

"Eu sentia muitas dores de cabeça. Os médicos faziam exames e diziam que era apenas a ansiedade. Era muita dor de cabeça. Tomei remédios, outros paliativos. Até passava, mas voltava novamente. Esta semana, eu, escutando o padre Damião Silva, fiz um voto com Nossa Senhora da Cabeça para que tirasse essa dor. Eu acho que ela me ouviu, porque eu estou melhor da dor. Eu estou sentindo que já venci", contou.

Fé para receber

Enquanto muitos agradeciam pelas bênçãos recebidas, outros faziam pedidos urgentes de socorro à Santa, como o caso de Alberice Alves, 56 anos. Ela, que mora no Pina, veio ao Bairro do Recife para pedir uma cura para a irmã, que sofre com fortes dores na cabeça.

"Esta é a minha primeira vez aqui hoje e vim firme nesse propósito, porque ela [a minha irmã] já foi em vários médicos e ninguém descobre o que ela tem, aí eu estou pedindo esse milagre. Já que eu estou folgando, pude vir hoje", destacou.

O morador de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, Severino Ramos, 71, participou da reunião pela primeira vez, a convite da esposa. Pensando no próximo, os pedidos dele à Nossa Senhora da Cabeça foram por melhores condições de vida da sociedade geral.

"Eu vim aqui para receber a bênção. Eu tenho muita fé e peço muita luz, paz para a Nação e para o Estado. Que Deus dê discernimento aos administradores para que olhem mais para as pessoas. Que acabe com essa violência e que estejamos mais seguros contra o mal", disse.

Folha de Pernambuco participa da programação

A cada missa, os fiéis participam do terço, que se inicia pontualmente às 12h, e depois vem a bênção da cabeça, ao final da reunião.

Nesta quinta-feira (10), a convite, a Folha de Pernambuco, representada pela diretora Administrativa do jornal, Mariana Costa, vai estar presente na festividade e realizará a doação de alimentos.

A festa se estende até o sábado (12), quando haverá uma missa às 10h, com terço, 30 minutos antes. Ao final, uma procissão sai pelas ruas do Bairro do Recife. O último dia será ministrado pelo frei Damião Silva.

Doações

A ação social é um dos pontos fortes da Festa de Nossa Senhora da Cabeça. Donativos estão sendo arrecadados para ajudar pessoas carentes. Entre eles, estão:

Café solúvel (levar na quinta, 10);

Leite em pó (levar na sexta, 11);

Óleo de cozinha (levar no sábado, 12).

Veja as imagens

