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JABOATÃO Fiéis celebram neste domingo (5) os 369 anos da Festa de Nossa Senhora dos Prazeres Festividade inicia com Procissão da Bandeira, saindo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo seguindo até o Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres

Neste domingo (5), fiéis celebram, em Jaboatão dos Guararapes, a Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, que completa 369 anos.

A celebração inicia, às 16h, com a Procissão da Bandeira, saindo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, em Cajueiro Seco, bairro do município que fica na Região Metropolitana do Recife.

O cortejo segue até o Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres, nos Montes Guararapes. Na igreja, será realizada, às 18h, missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

A Festa de Nossa Senhora dos Prazeres é considerada uma das maiores celebrações dos católicos em Pernambuco.



Tradição

Com origem em Portugal, o título Nossa Senhora dos Prazeres evoca as sete alegrias vividas na terra pela Mãe de Jesus Cristo:



1 - Anunciação pelo Anjo Gabriel

2 - Visita a sua prima Isabel

3 -Nascimento de Jesus em Belém

4 -Adoração dos Reis Magos

5 - Encontro de Maria e José com Jesus no templo

6 - Aparição de Jesus Ressuscitado

7 - Assunção de Maria e sua Coroação



Serviço:

Abertura da Festa de Nossa Senhora dos Prazeres

Data: 5 de Abril

Hora: 16h com a Procissão da Bandeira, saindo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, em Cajueiro Seco, seguindo para missa, às 18h, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres

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