Fiéis celebram o Dia de São Pedro com missa e procissão nesta segunda-feira (29) em Brasília Teimosa
Devotos participaram de momento religioso na Colônia dos Pescadores Z1 do Pina, na Zona Sul do Recife
Dezenas de devotos de São Pedro, conhecido como o Santo da Chuva, se reuniram para pedir benções pelo seu dia, comemorado tradicionalmente nesta segunda-feira (29) na Colônia dos Pescadores Z1 do Pina, na Zona Sul do Recife.
Os fiéis acompanharam uma missa em homenagem ao santo católico que é considerado o padroeiro dos pescadores e teve início às 7h.
O padre Jaime Alves de Melo, da Paróquia Coração Imaculado de Maria, em Brasília Teimosa, presidiu a celebração. Para ele, a data é bastante especial para a comunidade.
“Celebrar São Pedro é celebrar o papa e também os pescadores e as pescadoras. São Pedro era pescador e Jesus chama para que ele seja pescador de homens, se tornando esse grande missionário com muita coragem e com muita fé. A sua vida e a sua morte é um grande exemplo para todos nós”, disse.
Leia também
• Linha Sul do Metrô do Recife amanhece fechada nesta segunda (29) por falta de trens
• Mosteiro de São Bento e Igreja de São Pedro serão entregues pelo Iphan após obras de restauração
• Dia de São Pedro: veja programação com missas e procissões no Recife e em Olinda nesta segunda (29)
“A comunidade, principalmente dos pescadores, celebram esta festa há vários anos com muita fé. Hoje é um dia especial para o nosso povo aqui de Brasília Temosa, de modo particular ao pescadores e pescadoras”, completou o religioso.
Após a missa, dezenas de pessoas seguiram em uma procissão terrestre pelas ruas de Brasília Teimosa e do Pina ao som de louvores e orações.
Em seguida, as imagens de São Pedro seguiram pelas águas do Rio Capibaribe em um ato de adoração e fé.
De acordo com Sandra Lima, presidente da Colônia dos Pescadores do Pina, faz parte de uma família de origem pesqueira e conta que a tradição da procissão marítima existe há 69 anos.
“Faz 69 anos que os pescadores foram para Brasília e viram esse movimento lá. Saíram alguns pescadores de Jangada em busca dos seus direitos sociais e lá vendo a procissão, trouxeram para Recife e para todo o estado de, de Pernambuco, esse movimento religioso que é a procissão de São Pedro”, explicou.
Segundo Agatângelo Peixoto, que pesca há mais de 50 anos, o momento é de reflexão para agradecer ao padroeiro.
Desde a infância, o pescador enxerga São Pedro como uma figura de proteção durante o trabalho.
“A importância de São Pedro para mim vale muita coisa. Para você ter a fé das coisas no mar, sempre que você vai pro mar, pedindo para poder a pescaria sempre ser melhor, não haver mau tempo, que o mau tempo sempre é dificultoso para os pescadores em alto mar ”, contou.
História de São Pedro
Nascido Simão, São Pedro foi um pescador da Galileia que se tornou o principal apóstolo de Jesus Cristo e o primeiro papa da Igreja Católica.
Sua trajetória é contada principalmente nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia Sagrada.
O Dia de São Pedro é celebrado em 29 de junho por marcar o seu martírio durante a perseguição a católicos em Roma, quando foi condenado a crucificação, durante o governo de Nero.
A tradição conta que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não se achar merecedor de morrer como Cristo.