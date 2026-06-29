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Igreja Católica Fiéis celebram o Dia de São Pedro com missa e procissão nesta segunda-feira (29) em Brasília Teimosa Devotos participaram de momento religioso na Colônia dos Pescadores Z1 do Pina, na Zona Sul do Recife

Dezenas de devotos de São Pedro, conhecido como o Santo da Chuva, se reuniram para pedir benções pelo seu dia, comemorado tradicionalmente nesta segunda-feira (29) na Colônia dos Pescadores Z1 do Pina, na Zona Sul do Recife.

Os fiéis acompanharam uma missa em homenagem ao santo católico que é considerado o padroeiro dos pescadores e teve início às 7h.

O padre Jaime Alves de Melo, da Paróquia Coração Imaculado de Maria, em Brasília Teimosa, presidiu a celebração. Para ele, a data é bastante especial para a comunidade.



“Celebrar São Pedro é celebrar o papa e também os pescadores e as pescadoras. São Pedro era pescador e Jesus chama para que ele seja pescador de homens, se tornando esse grande missionário com muita coragem e com muita fé. A sua vida e a sua morte é um grande exemplo para todos nós”, disse.

“A comunidade, principalmente dos pescadores, celebram esta festa há vários anos com muita fé. Hoje é um dia especial para o nosso povo aqui de Brasília Temosa, de modo particular ao pescadores e pescadoras”, completou o religioso.

Após a missa, dezenas de pessoas seguiram em uma procissão terrestre pelas ruas de Brasília Teimosa e do Pina ao som de louvores e orações.

Em seguida, as imagens de São Pedro seguiram pelas águas do Rio Capibaribe em um ato de adoração e fé.

De acordo com Sandra Lima, presidente da Colônia dos Pescadores do Pina, faz parte de uma família de origem pesqueira e conta que a tradição da procissão marítima existe há 69 anos.

“Faz 69 anos que os pescadores foram para Brasília e viram esse movimento lá. Saíram alguns pescadores de Jangada em busca dos seus direitos sociais e lá vendo a procissão, trouxeram para Recife e para todo o estado de, de Pernambuco, esse movimento religioso que é a procissão de São Pedro”, explicou.

Segundo Agatângelo Peixoto, que pesca há mais de 50 anos, o momento é de reflexão para agradecer ao padroeiro.

Desde a infância, o pescador enxerga São Pedro como uma figura de proteção durante o trabalho.

“A importância de São Pedro para mim vale muita coisa. Para você ter a fé das coisas no mar, sempre que você vai pro mar, pedindo para poder a pescaria sempre ser melhor, não haver mau tempo, que o mau tempo sempre é dificultoso para os pescadores em alto mar ”, contou.

História de São Pedro

Nascido Simão, São Pedro foi um pescador da Galileia que se tornou o principal apóstolo de Jesus Cristo e o primeiro papa da Igreja Católica.

Sua trajetória é contada principalmente nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia Sagrada.

O Dia de São Pedro é celebrado em 29 de junho por marcar o seu martírio durante a perseguição a católicos em Roma, quando foi condenado a crucificação, durante o governo de Nero.

A tradição conta que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não se achar merecedor de morrer como Cristo.

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