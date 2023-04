A- A+

Muitos fiéis celebram a Sexta-feira Santa, nesta tarde de 7 de abril, na Catedral da Sé, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Localizado no bairro do Carmo, o templo recebe a programação Pascal da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR).

A celebração da Sexta-feira da Paixão teve início próximo das 15h, com a Celebração da Paixão e Morte do Senhor, reunindo cristão católicos que vivenciam o período de Páscoa. O evento religioso é conduzido pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido.

A aposentada Ana Ramos, 66 anos, destaca a importância e o significado do período Pascal em sua vida.

"Esse é um sinal de todos os cristãos. Nós somos cristãos e devemos seguir essa essa tradição, principalmente da Semana Santa", disse.

A advogada Isadora Nogueira, 24 anos, também vivencia a Semana Santa conforme os preceitos cristãos.

“Eu faço parte da comunidade católica e na comunidade católica de Shalom a gente sempre busca viver junto com a igreja e com o arcebispo seja independente das missões. A importância para mim de viver esse momento é de lembrar que eu sou amada e continuo sendo amada por Deus", comentou.

O estudante Wanderson da Silva, 17 anos, enxerga o momento como um período de renovação da fé.

"O grande significado da Páscoa, para nós, é que representa também a morte e a ressurreição de Jesus, que a morte dele que foi uma morte por amor a nós. Um amor que ele não olhou pra trás, porque ele sabia que verdadeiramente estava indo ali para perdoar os nossos pecados", refletiu.

Após a celebração, fiéis e religiosos seguem pela tradicional procissão do Senhor Morto, que percorre as ruas do Sítio Histórico, com destino ao Convento Franciscano, também no bairro do Carmo.

No Sábado de Aleluia, neste 8 de abril, a programação segue com a Vigília Pascal. A celebração será realizada na Catedral de Olinda, com início às 19h.

Encerrando a Semana Santa, a catedral recebe, no domingo, às 9h, a Missa de Páscoa. Segundo a liturgia católica, a data marca a ressurreição de Jesus Cristo.

Veja também

Saúde Mesmo após mutirão, vacinação infantil contra Covid enfrenta dificuldades