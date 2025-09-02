A- A+

FÉ Fiéis da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Sertânia, organizam rifa para reforma da Matriz Para arrecadar recursos e dar início às obras, os fiéis organizaram a rifa de uma Rural, ano 1975, veículo para seis pessoas, e de uma moto Shineray 50CC

Desde fevereiro, os fiéis da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Sertânia, assistem às celebrações do lado de fora da igreja. Construída no século XIX, com mais de 200 anos de existência, a igreja é a terceira mais antiga da Diocese de Pesqueira e foi interditada por causa de graves problemas estruturais.

Para arrecadar recursos e dar início às obras, os fiéis organizaram a rifa de uma Rural, ano 1975, veículo para seis pessoas, e de uma moto Shineray 50CC. Ambos foram doados para a comunidade para que a renda com a venda das rifas fosse revertida para a reforma da Igreja Matriz.

O sertaniense André Ferreira, é um dos organizadores da rifa. “Apesar de hoje morar longe, sou natural de Sertânia. Foi na Paróquia que me batizei, fiz a primeira comunhão e a crisma. Além disso, eu e minha família temos uma forte relação afetiva com a igreja, que tem grande importância para a cidade, já que Nossa Senhora da Conceição é a padroeira local”, destacou.

O padre Gilvan Manoel, figura importante entre os mobilizadores da iniciativa, ressalta que a ação, desenvolvida em parceria com membros da igreja, busca garantir o início das obras o quanto antes.

“Estamos todos unidos para que a reforma comece. Confiamos no apoio e na mobilização da comunidade para que nossa igreja volte para os fiéis”, afirmou.

A interdição da Paróquia ocorreu após uma vistoria da Defesa Civil de Pernambuco, que identificou o grau de risco R3 – Risco Alto, nas instalações, determinando a interrupção imediata das atividades. O documento oficial aponta “várias fissuras no forro situado na cobertura da edificação, além da presença de infiltrações e concentração de umidade”.

Laudo da Defesa Civil

O laudo também menciona “movimentações do aterro nos pisos externos da periferia da igreja, resultando em fissuras e abatimentos nos elementos de revestimento”. A Defesa Civil reforça que as atividades no interior do templo só poderão ser retomadas após a realização das obras de recuperação.

Desde a interdição, as missas vêm sendo realizadas na área externa, em formato campal, e não estão sendo celebrados batismos nem casamentos. Neste ano, a festa da Padroeira, marcada para o dia 8 de dezembro, também acontecerá fora da igreja.

A rifa pode ser adquirida por qualquer pessoa do Brasil. Os interessados podem acessar o Instagram da paróquia, @paroquiaimaculadasertania, ou a plataforma Rifei. Moradores da cidade também podem obter informações diretamente na secretaria paroquial.

