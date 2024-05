A- A+

RELIGIÃO Fiéis lotam a cidade de Assis, na Itália, no Pentecostes da Paz Promovido pela Comunidade Católica Obra de Maria, o Congresso traz o apelo à paz mundial e reúnes fiéis de todo o mundo

Uma multidão de peregrinos lota as ruas de Assis, na Itália, neste sábado (18), no primeiro dia Congresso Internacional de Pentecostes.



Promovido pela Comunidade Católica Obra de Maria (@obrademariaoficial), o Congresso traz o apelo à paz mundial e reúnes fiéis de todo o mundo.



Cerca de 1.500 lideranças religiosas participam do evento, como os padres Fábio de Melo, frei Gilson, padre Reginaldo Manzotti entre outros.





O primeiro dia do Congresso foi sediado na Igreja de São Francisco de Assis, símbolo da cidade, situada na região da Úmbria, que fica na área central da Itália, fazendo limite com as regiões da Toscana, Lácio e Marche.



* - A jornalista viajou a convite da Obra de Maria

