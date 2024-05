A- A+

Corpus Christi Fiéis lotam Igreja Matriz do Espinheiro para celebrar solenidade de Corpus Christi A cerimônia desta quinta-feira (30) foi conduzida pelo arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson; Santíssimo saiu em procissão pelas ruas do bairro localizado na Zona Norte da Capital pernambucana

Fiéis lotaram a Igreja Matriz do Espinheiro, localizada na Zona Norte do Recife, para acompanhar a solenidade especial de Corpus Christi, nesta quinta-feira (30). A data litúrgica, que marca a instituição da Eucaristia na fé católica, foi celebrada pelo arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson.

Além da Santa Missa, os sacerdotes e fiéis seguiram em procissão pelas ruas do bairro do Espinheiro com o Santíssimo carregado por Dom Paulo Jackson. O dia de Corpus Christi, inclusive, é o único do ano em que esse símbolo religioso sai da igreja e vai às ruas.

A procissão de Corpus Christi passou pela avenida Rosa e Silva, pela rua da Angustura e retornou à Igreja Matriz do Espinheiro.

Procissão de Corpus Christi com o Santíssimo pelas ruas do bairro do Espinheiro. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco.

Dom Paulo Jackson reforçou a importância da data para a fé cristã. "Celebramos solenemente Corpus Christi como um momento em que a Igreja se reúne para professar publicamente sua fé na presença real e sacramental de Jesus, na Santa Eucaristia".

O arcebispo de Recife e Olinda também deixou uma mensagem para que os católicos sigam o caminho da Eucaristia ao longo de todo o ano.

"Celebrar Corpus Christi é também um convite para que nós católicos mais e mais demos atenção à Santa Missa dominical e também à adoração fora da missa. Quem adora Jesus Eucarístico, descobre nele o outro. A pessoa do irmão. Que mais e mais aprendamos a ser pessoas eucarísticas, não somente adoradoras ou que comungam a hóstia sagrada, mas sobretudo sermos pessoas que constroem um mundo novo de comunhão, benção e paz", disse.

Uma das centenas de fiéis que marcaram presença na Matriz do Espinheiro, Edna Fernandes destacou Corpus Christi como um dia especial na fé cristã."É uma dia todo especial. É onde Jesus se dá e se torna para humanidade aquilo que faz que todos sejam um só. É uma realidade que cria realmente o Corpo de Cristo entre a humanidade e que reine o amor de Deus".

