Fiéis participam da última Benção de São Félix de 2025 e refletem sobre novos ciclos
Basílica da Penha ficou lotada na manhã desta sexta-feira (26)
Fé e devoção tomaram a Basílica da Penha, no bairro de São José, Centro do Recife, onde foi ministrada a última Benção de São Félix do ano de 2025. As missas acontecem ao longo desta sexta-feira (26), em horários alternados.
A área externa e o salão principal da igreja ficaram lotados de fiéis. A missa das 9h foi ministrada pelo frei José Renielson.
- Fachada da Basílica da Penha, no Recife | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
Evangelho
Durante a ministração de Mateus 10, o líder religioso falou sobre as conquistas e desafios de mais um ano que chega ao fim. Ele incentivou os fiéis a confiarem em Deus e seguirem na busca por dias melhores.
“Cada um sabe do interior e do íntimo da sua alma, do que passou durante este ano. Por isso aqui, hoje, em atitude de fé, confiança e devoção, nos reunimos para louvar a Deus e reconhecer que não caminhamos sozinhos. Durante todos os dias deste ano que culmina agora, Deus esteve conosco”, explanou.
Entre a multidão estava Elizabete Tenório, de 57 anos, que vai todos os anos ao evento. Moradora de Ouro Preto, em Olinda, ela foi ao local para agradecer pelas bençãos e fazer um pedido especial pela filha.
“Vim agradecer por tudo de bom que tem acontecido na minha vida e até pelas coisas que eu não esperava, mas vieram de Deus e eu aceito. Vim também pedir pela minha filha, que está com depressão. Por ser a última benção, eu escolhi vir aqui hoje. Trouxe água para benzer para levar para ela”, detalhou.
Rafael Leitão, 38, é administrador. Ele trabalha no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e saiu de Campo Grande, Zona Norte do Recife, para praticar a fé.
“Hoje é um dia muito especial. Eu venho todos os anos agradecer a Deus, primeiramente, pelo ano que se passou e pedir a benção para o que chega. Que seja um ano de paz, prosperidade e muito amor e carinho com as famílias”, declarou ele.
Outros horários
Ainda nesta sexta, outras celebrações devem acontecer para que mais pessoas possam comparecer. Elas acontecem às 12h, 13h30, 15h e 17h.