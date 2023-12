A- A+

RELIGIÃO Fiéis se adiantam e visitam Morro da Conceição às vésperas do encerramento da festa Celebração deste ano comemora os 119 anos do santuário da Zona Norte do Recife

Os fiéis e devotos de Nossa Senhora da Conceição aproveitaram esta quinta-feira (7) para adiantar a visita à festa dos 119 anos do Morro que leva o nome da Santa. Ela é tida pelos recifenses como padroeira afetiva da cidade. Nesta época do ano, as atenções se voltam para a Zona Norte do Recife, onde acontece a festividade.

Nesta véspera do encerramento, cinco missas acontecem exclusivamente dentro do templo, porém, no dia do encerramento, sexta, os horários serão revezados entre o salão principal e o palco montado na área externa da igreja. Nas horas pares, as celebrações acontecem do lado de fora, já nas ímpares, as missas são dentro do santuário.

Fiéis lotam Santuário da Conceição | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Em forma de gratidão, o estudante Antônio Carlos, de 52 anos, trabalha para o santuário voluntariamente. Ele agradece à santa por ter recebido livramentos durante as fortes chuvas de maio de 2022. Agora, com uma casa nova, ele se sente mais seguro.

“Nossa Senhora é a nossa mãe. Eu vivi um tempo muito atribulado, durante aquela cheia. A minha casa alagou e eu não tinha nem como sair. Eu pedi para Nossa Senhora da Conceição e disse que, se ela tivesse força e poder, me tirasse dali. Hoje eu estou numa casa boa, que não alaga mais. Todos os anos eu estou trabalhando como voluntário aqui. Eu deixo a escola e tudo para prestar meu serviço aqui”, disse.

Paz que excede o entendimento

Entre os visitantes do santuário desta quinta-feira, estava a funcionária pública Linda Maria, de 65 anos. Foi a primeira vez que ela subiu o Morro. Durante a entrevista, emocionada, ela confessou que sentiu alívio interior ao olhar para a imagem de Nossa Senhora da Conceição.

“Eu só tenho que agradecer pela vida, amigos, pelo meu trabalho e pelas pessoas que convivem comigo. Eu nunca imaginei que ia sentir uma paz tão grande igual a que eu estou sentindo. A emoção tomou conta de mim. As palavras jamais poderiam expressar esse momento. O meu espírito agradece por estar aqui. Eu só vim nesta quinta-feira por causa da aglomeração que vai ter amanhã”, confessou.

A dona de casa Maria Olívia, de 73 anos, consagra a família à Nossa Senhora da Conceição todos os anos. Segundo ela, a fé é a motivação que leva ela ao átrio.

“Essa tradição sempre acompanhou a minha família. Meus pais já morreram e agora é a nossa vez de vir aqui. Todos os anos a gente vem, sem falta. Eu só tenho que agradecer a ela. Vim aqui também pedir o fim da violência e das guerras”, explicou.

O reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges, está feliz com os resultados das comemorações deste ano. Segundo ele, em 2022 mais de 1,2 milhão de pessoas prestigiaram o aniversário do Morro. Neste ano, o número deve aumentar.

Padre Emerson Borges é reitor do Santuário da Conceição | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“A movimentação aumenta, a cada dia e, chegando perto do dia 8, temos ainda mais pessoas no santuário. Teremos, hoje, as cinco missas tradicionais e, à noite [19h30] haverá a missa solene. Já à meia-noite, teremos missa de hora em hora. Vai pela madrugada toda, até o dia amanhecer. A última missa sexta sexta-feira vai ser celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Muitos devotos ainda vão vir para ter comunhão com a Imaculada Conceição”, detalhou o pároco.

Programação

As missas seguem na quinta e sexta-feira, os dois últimos dias da Festa do Morro da Conceição.

- Quinta-feira (7)

11h - Missa

14h - Missa

14h às 17h - Confissões

16h - Missa solene com o Monsenhor Josivaldo Bezerra - Vigário episcopal Vicarlato Vitória de Santo Antão

18h - Momento Mariano - Ofício de Nossa Senhora

18h30 - Acolhida da Imagem Peregrina do Divino Pai Eterno, vinda de Trindade (Goiás), no Lago Dom Luiz

19h às 21h - Confissões

19h30 - Novena Solene

21h30 - Show cultural

- Sexta-feira (8)

Missas Praça da Conceição

0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h

Missas dentro do Santuário

1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h

Procissão

14h30 - Concentração na Prefeitura do Recife

15h - Saída

17h - Show religioso, com o padre Damião a Silva

18h15 - Oficio da Imaculada Conceição

Encerramento

19h - Missa de encerramento, celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

História do Morro da Conceição

A origem do Morro da Conceição está ligada com a chegada da imagem da Imaculada Conceição, que tem mais de 3 metros de altura e pesa quase 2 mil quilos, trazida da França em um navio, em 1904. O motivo foram as comemorações do cinquentenário do Dogma da Imaculada Conceição.

Dois anos depois, foi inaugurada uma capela anexa em estilo gótico, que, por vários anos, foi reformada e modernizada, no que hoje atrai devotos de todas as partes. Especialmente no dia 8 de dezembro, quando é comemorada a virtude da Virgem Maria.

Embora não seja Padroeira do Recife, a população expressa enorme devoção pela santa, a ponto de o dia 8 de dezembro ser feriado municipal.

