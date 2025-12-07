A- A+

121ª Festa do Morro Fiéis sobem o Morro da Conceição para agradecer e pedir graças à santa neste domingo (7) Evento é marca da cultura religiosa do povo pernambucano

A tradição católica de celebração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição, no morro que homenageia a santa, na Zona Norte do Recife, reúne fiéis em devoção à santa neste domingo (7), em meio às comemorações da 121ª edição da Festa do Morro.

Ao longo dos anos, a subida ao Morro da Conceição nos primeiros dias do mês de dezembro se tornou uma forte manifestação da cultura religiosa do povo pernambucano.

Nas ladeiras que levam ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição e em seus arredores, ritos de romaria e pagamento de promessas mobiliza fiéis todos os anos, na chamada Festa do Morro, oficialmente promovida no dia 8 de dezembro, mas que leva milhares de pessoas ao morro durante toda a semana que antecede a festividade religiosa.

Neste ano, mais de 2,5 milhões de pessoas são esperadas durante todo o período da Festa do Morro.

Confira a programação:

Dias 6 e 7/12 - Programação Especial (sábado e domingo)

Santas Missas Extras: 8h, 10h e 15h (Palco)

Dia 8 de dezembro (Imaculada Conceição)

Santa Missa - Palco em frente ao Santuário: 0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h

Santa Missa dentro do Santuário: 1h / 3h / 5h / 7h / 9h / 11h / 13h / 15h

