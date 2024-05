A- A+

Fé Fiéis visitam relíquia do beato Carlo Acutis na sede da Obra de Maria, neste domingo (26) Fios de cabelo do jovem beato estão expostos na Paróquia São João Paulo II, em São Lourenço da Mata

Durante o fim de semana, fiéis se deslocaram até a sede da Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, para visitar a relíquia de primeiro grau do beato Carlo Acutis, que desembarcou em solo pernambucano na última terça-feira (21).

Segundo o padre José Júnior, muitas pessoas passaram pela Paróquia São João Paulo II para rezar e pedir intercessão ao futuro santo da Igreja Católica.

“O movimento para visitar a relíquia está sendo grande. Ontem (sábado, 25) tivemos um fluxo grande, pois tivemos um evento com jovens. As outras atividades que acontecem aqui na Obra de Maria também intensificam as visitações”, comentou o sacerdote.

As visitas na sede da comunidade seguem até às 13h deste domingo (26), mas retomarão a partir da quinta-feira (30). “A relíquia segue para Vitória de Santo Antão e outras paróquias, mas na próxima quinta, o fragmento já estará aqui conosco para a visitação liberada”, completou o pároco.

A relíquia trata-se de fios de cabelo do jovem, que faleceu vítima de leucemia, aos 15 anos, em 2006. Foi beatificado após o Vaticano reconhecer como milagre a cura de uma criança no Mato Grosso do Sul, em 2010. A criança sofria de um problema grave no pâncreas e, segundo a família, teria se curado após o avô tocar as roupas de Acutis, que estão expostas na paróquia de Campo Grande.

Fiéis em devoção

Ainda esperando para ser canonizado, Carlo Acutis já atrai bastante fiéis, que depositam sua devoção ao futuro santo.

“Faço parte da comunidade e assim que soube da visitação, trouxe minha família para conhecer e dedicar nossas orações e pedidos. É muito bom ver um jovem tão novo e que foi tão dedicado à igreja, operar milagre e ser reconhecido como santo”, comentou Maria Nilda à Folha de Pernambuco.

Há também quem veio de longe para visitar o fragmento e demonstrar a fé. A advogada Daisy Noronha, saiu de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes para ver de perto a relíquia de primeiro grau de Acutis.

“Minha filha já acompanhava a história do jovem Carlo e fiquei sabendo pela Folha de Pernambuco sobre a chegada e a visitação aqui na Obra de Maria. Aproveitei para depositar meus pedidos e conhecer o lugar”, disse.

Inspiração para os jovens

Acutis morreu aos 15 anos e ficou conhecido, posteriormente, por 'Influenciador de Deus', devido ao seu blog, onde escrevia sobre fé na internet no começo dos anos 2000. Para Darleise Souza, de 21 anos, e membra da Obra de Maria, ter um santo tão novo, renova as esperanças entre os jovens sobre a santidade. "É especial ter uma relíquia tão próxima à nós, nos faz crer, ainda mais, que a santidade pode vir a ser uma realidade, basta seguir os caminhos de Deus", pontuou.

O fragmento foi doado pela mãe de Carlo Acutis à Comunidade Obra de Maria, localizada em São Lourenço da Mata e ficará sempre em exposição nas missas das quintas-feiras e domingos na sede.

