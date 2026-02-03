A- A+

financiamento estudantil Fies 2026 abre inscrições nesta terça-feira (3); veja como participar Programa vai ofertar 67.301 vagas em 1.421 instituições de ensino superior

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abriu nesta terça-feira, 3, as inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2026. O prazo vai até 6 de fevereiro, e a participação é gratuita. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os candidatos podem escolher até três opções de curso e têm a possibilidade de alterar as escolhas até o encerramento do período de inscrição.

Podem participar estudantes que tenham feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota diferente de zero na redação. Também é exigida renda familiar bruta mensal por pessoa de até três salários mínimos.

Nesta edição, o Fies vai ofertar 67.301 vagas em 1.421 instituições de ensino superior, entre universidades, faculdades e centros universitários. As oportunidades estão distribuídas em 19.834 cursos e turnos. Ao longo de 2026, o programa prevê um total de 112.168 vagas. As restantes, assim como aquelas não preenchidas no primeiro semestre, serão destinadas à seleção do segundo semestre.

O processo seletivo contará com uma chamada única e lista de espera. O resultado da chamada regular será divulgado em 19 de fevereiro. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar a inscrição no sistema Fies Seleção entre os dias 20 e 24 de fevereiro.

Quem não for convocado na chamada única será automaticamente incluído na lista de espera, respeitada a ordem de classificação As convocações dessa etapa ocorrerão de 26 de fevereiro a 10 de abril.



Veja também