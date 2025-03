A- A+

Saúde Fila do SUS para cirurgia bariátrica cai mais da metade, mas tempo de espera pode levar um ano Tempo médio para consultas e cirurgias no SUS se manteve em um patamar recorde desde o fim da pandemia de Covid-19

Disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) desde o ano 2000, a cirurgia bariátrica teve seu tempo de espera reduzido em mais da metade nos últimos anos.

Pacientes que precisaram do procedimento em 2024 tiveram que aguardar ficaram, em média, 63 dias na fila para conseguir operar.

O período é bem menor que os 163 dias registrado em 2021, logo após o ápice da pandemia de Covid-19.

O prazo, porém, pode ser maior a depender do tipo de procedimento realizado. No caso da gastroplastia vertical, o tempo de espera foi de 384 dias, superando um ano na fila.

Como revelou série de reportagens do jornal, o tempo médio para consultas e cirurgias no SUS se manteve em um patamar recorde desde o fim da pandemia de Covid-19. Pacientes precisaram aguardar, em média, 52 dias para realizar um procedimento em 2024.

Ferramenta exclusiva desenvolvida pelo Globo permite buscar o tempo médio para consultas e cirurgias em cada estado do país, de acordo com a especialidade. Além disso, o mapa interativo mostra a distribuição de médicos especialistas no SUS em cada cidade do país.

Os números são do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), programa do Ministério da Saúde abastecido com informações enviadas pelos estados e municípios, obtidos pelo Globo via Lei de Acesso à Informação (LAI).

A redução no tempo de espera para cirurgia bariátrica representa uma tendência contrária aos demais procedimentos, que tiveram aumento no prazo de espera.

Pacientes precisaram aguardar um ano e nove meses para realizar cirurgias reparadoras, por exemplo.

Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) de 2023 apontam que, naquele ano, apenas 0,2% dos brasileiros com obesidade grave conseguiram realizar a cirurgia bariátrica pelo SUS.

A entidade aponta, segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), 1,9 milhão de pessoas foram diagnosticadas com obesidade grau 2 e outras 1 milhão com obesidade grau 3 (mórbida).

Foram feitas quase 12,6 mil cirurgias bariátricas pelo SUS em 2019.

Após queda na pandemia, a quantidade total de operações voltou a subir em 2022 e chegou a 11,2 mil no ano passado, ainda abaixo do cenário pré-pandêmico.

