Saúde Fila do SUS para cirurgia no quadril feita por Lula leva 344 dias em média Série de reportagens do jornal revelou que o tempo médio para consultas e cirurgias no SUS se manteve em um patamar recorde desde o fim da pandemia de Covid-19

Com dores frequentes no quadril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia para a implantação de uma prótese, em setembro de 2023, em um hospital particular de Brasília.

O mesmo procedimento, na rede pública, levou, em média, 344 dias para ser realizado no ano passado, segundo levantamento do Globo nos dados da fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

Como revelou série de reportagens do jornal, o tempo médio para consultas e cirurgias no SUS se manteve em um patamar recorde desde o fim da pandemia de Covid-19.

Pacientes precisaram aguardar, em média, 52 dias para realizar um procedimento em 2024.

Ferramenta exclusiva desenvolvida pelo Globo permite buscar o tempo médio para consultas e cirurgias em cada estado do país, de acordo com a especialidade.

Além disso, mapa interativo mostra a distribuição de médicos especialistas no SUS em cada cidade do país.

Esse prazo se refere desde o momento em que a solicitação é feita pelo paciente até a data do procedimento, sem contar a espera por consultas e exames prévios.

Além disso, inclui tanto intervenções ambulatoriais, como uma cauterização, até mais complexas, como a retirada de um tumor no cérebro.

Os dados são do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), programa do Ministério da Saúde abastecido com informações enviadas pelos estados e municípios, obtidos pelo Globo via Lei de Acesso à Informação (LAI).

Os números mostram, por exemplo, que 5,7 milhões de pessoas estavam esperando uma consulta no SUS e outras 600.400 aguardavam uma cirurgia em janeiro deste ano.

No caso da cirurgia no quadril a qual Lula foi submetido, o tempo médio de espera do grupo de procedimentos variou de acordo com o estado.

A espera mais longa, segundo os dados, foi registrada no Distrito Federal, com 419 dias, ou seja, um ano e dois meses.

Nem todas as unidades da federação, contudo, abastem o sistema do governo, o que pode causar distorções.

O Ministério da Saúde afirma que a redução no tempo de espera de consultas, exames e cirurgias no SUS é a prioridade do novo ministro, Alexandre Padilha.

A pasta tenta avançar com o Programa Mais Acesso a Especialistas, lançado em abril do ano passado com o intuito de tornar mais rápido o acesso da população ao atendimento em cinco áreas com mais demanda (oncologia, oftalmologia, cardiologia, ortopedia e otorrinolaringologia).

Em nota, a pasta afirmou que tem adotado iniciativas que já ajudaram a reduzir as filas e, no ano passado, "registrou recorde histórico" de cirurgias eletivas. "Foram mais de 14 milhões de procedimentos realizados, um crescimento de 37% em relação a 2022", diz a nota.

