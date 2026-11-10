A- A+

Internacional Filas, trens superlotados e congestionamento: caos logístico marca início da COP31 na Turquia No ano passado, a COP30, realizada em Belém, no Pará, também registrou problemas de infraestrutura e a ONU chegou a enviar uma carta ao governo brasileiro com críticas à organização

Os primeiros dias da 31.ª Cúpula do Clima da ONU (COP-31), em Antália, na Turquia, têm sido marcados por um caos logístico. Na manhã desta terça-feira (10) a intermitência do serviço de ônibus que transporta os participantes até a conferência, somada ao tráfego intenso e à dificuldade de conseguir transporte alternativo, superlotou trens e dificultou a chegada dos participantes ao local de realização da COP-31. No ano passado, a COP30, realizada em Belém, no Pará, também registrou problemas de infraestrutura e a ONU chegou a enviar uma carta ao governo brasileiro com críticas à organização.

A reportagem questionou a UNFCCC, braço de clima da ONU, sobre os problemas de transporte em Antália, mas ainda não obteve resposta.

Na manhã desta terça, a reportagem presenciou participantes que esperavam havia pelo menos uma hora pelo transporte oficial do evento, sem sucesso. Uma participante egípcia conseguiu uma carona até uma estação de trem, onde pegou um vagão lotado até a COP31. Ela comparou a cidade de Antália com Sharm El Sheik, no Egito, onde foi sediada a COP27, em 2022.

"Antália é uma cidade bonita, um bom local para conhecer como turista. Mas acho que ela é um pouco... como posso dizer? Espalhada. As coisas ficam um pouco distantes umas das outras", comparou.

O local onde a COP é realizada fica a cerca de 15 km do centro da cidade e a 17 km da região costeira que concentra os maiores hotéis. Relatos de participantes apontam que o deslocamento até a área de negociações da cúpula pode levar até quatro horas devido a problemas no transporte, trânsito intenso e bloqueios de vias devido à chegada de mais de 70 chefes de Estado e de governo à cidade, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Além da dificuldade de conseguir transporte, foram registrados problemas com as rotas dos ônibus, com motoristas perdidos, errando o caminho.

Em um vagão de trem, um participante dos Estados Unidos elogiava Belém, afirmando que na cidade, além da boa culinária, era possível conseguir táxis com tranquilidade. A comparação com Belém foi frequente também no primeiro dia da cúpula após o registro de filas de mais de duas horas para retirada de credenciais.

Na tarde de segunda-feira, 9, após os problemas com o credenciamento, a UNFCCC encaminhou uma mensagem aos participantes afirmando que o nível "excepcionalmente alto" de interesse na COP31 havia gerado longas filas para retirada de crachás. A organização orientou que aqueles que não tivessem assuntos essenciais na segunda-feira deixassem para retirar a credencial no dia seguinte.

De acordo com a ONU, cerca de 90 mil pessoas são esperadas na COP31, em Antália. Em Belém, cerca de 65 mil pessoas se credenciaram e 42 mil de fato compareceram.

A Turquia declarou intenção de usar a COP para avançar em uma meta global de ampliar, de 20% para 35%, a proporção da demanda energética atendida por eletricidade até 2035. Para cientistas ambientais, o esforço é importante, mas deve ser acompanhado de uma redução de combustíveis fósseis.

*Os repórteres viajaram a convite do Instituto Clima e Sociedade e da Confederação Nacional das Seguradoras

Veja também