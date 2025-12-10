Qua, 10 de Dezembro

prêmio nobel

Filha da opositora venezuelana María Corina Machado recebe o Nobel da Paz em seu nome

Ana Corina Sosa Machado recebeu o prêmio em nome da mãe

Ana Corina Sosa Machado recebeu o prêmio em nome da mãeAna Corina Sosa Machado recebeu o prêmio em nome da mãe - Foto: Odd Andersen / AFP

O Prêmio Nobel da Paz, concedido à líder opositora venezuelana María Corina Machado, foi entregue para sua filha Ana Corina Sosa Machado nesta quarta-feira (10) em Oslo, na ausência da laureada, que está a caminho da capital da Noruega.

Em uma ligação telefônica com o presidente do Comitê Norueguês do Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada pela organização pouco antes da cerimônia, María Corina Machado disse que está "muito triste" e que lamentava muito não chegar a tempo do evento.

"Muitas pessoas arriscaram a vida para que eu consiga chegar em Oslo", disse.

