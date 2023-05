Filha de 16 anos, junto com bando, forja próprio sequestro para extorquir o pai, na Mata Sul

A- A+

O Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Pernambuco prendeu sete pessoas que teriam forjado sequestro de uma adolescente de 16 anos no município de Catende, na Mata Sul de Pernambuco. Os suspeitos estavam em busca de uma recompensa de R$ 60 mil do pai da garota. A filha fazia parte da quadrilha.

A família da suposta vítima começou, na última sexta-feira (12), a receber vídeos, áudios e fotos da garota amarrada e com uma arma apontada para a cabeça.



O pai da garota, que é comerciante, cogitou pagar pela recompensa, mas preferiu contactar a polícia antes. Com o decorrer das investigações, foi comprovado que o sequestro seria uma farsa

No mesmo dia, as investigações foram iniciadas e foi constatado que o grupo estava encenando esses momentos e que a adolescente namorava um detento do Presídio de Caruaru, no Agreste, que comandava a quadrilha.

Havia também uma mulher que dava apoio logístico e oferecia sua casa em Altinho, interior do estado, como cativeiro, que já foi detida pela Polícia.

Além dela, outros três detentos faziam parte da quadrilha - dentre eles, o namorado da suposta vítima. Todas confessaram o crime e aguardam por julgamento.

Os quatro adultos respondem por crimes de associação criminosa, extorsão e corrupção de menores.

Formavam o grupo também três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos. Elas tiveram internação provisória para reabilitação por um período de 45 dias.

"O grupo possuía associação com tráfico de drogas e um dos integrantes já possui passagem criminal por homicídio. Eles eram coordenados principalmente pelos detentos de Caruaru e o 'cabeça' da operação era o namorado da suposta vítima", afirmou o delegado da Polícia Civil Jorge Pinto.

A Polícia Civil de Pernambuco busca ainda por mais dois suspeitos, um maior de idade e um menor, que teriam fornecido armas e ajudavam tanto nas encenações das fotos, vídeos e áudios, como também coordenavam a operação, que seguem foragidos da Polícia.

Veja também

Recife Idoso de 61 anos é morto a tiros em estacionamento de padaria no bairro do Ipsep