ESTADO GRAVE Filha de fisiculturista que morreu em incêndio segue internada em estado grave Hugo Sérgio morreu após salvar a mulher, sua filha e a cachorrinha do incêndio que tomou conta do apartamento da família no último dia 29. O animal também está internado

A filha do personal trainer e fisiculturista Hugo Sérgio, que morreu na madrugada do último dia 27 durante um incêndio no apartamento onde morava, no Condomínio Caminhos da Barra, no Anil, continua internada, em estado grave, mas estável.

A menina de seis anos teve 30% do corpo queimado. Ela foi salva por Sérgio, que também salvou a esposa, Larissa Silveira, e o cachorro da família.

O laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, obtido pelo G1, apontou um “acidente termoelétrico” como possível causa das chamas. Segundo o documento, é possível afirmar que o fogo “foi originado em instalação elétrica com cabeamento de extensão para múltiplas tomadas”, na sala da casa, próximo à televisão.

Ainda de acordo com o G1, não foram encontrados sinais de uso de substância para acelerar o fogo nem indícios de ação violenta. O laudo apontou sangue no peitoril e na esquadria metálica do quarto do casal.

Relembre o caso

O casal e a filha dormiam quando o incêndio começou, por volta das 4h30. Testemunhas contam que Hugo conseguiu pedir ajuda para resgatar a família, mas voltou ao apartamento para buscar a cadela e ficou preso no quarto por conta das chamas.

O Quartel do Corpo de Bombeiros, na Barra da Tijuca, foi acionado às 4h51 para controlar o fogo no décimo andar do prédio, que fica na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão.

