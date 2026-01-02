A- A+

Ásia Filha do líder norte-coreano alimenta especulações sobre sucessão com visita a mausoléu O culto à figura dos integrantes da chamada "linha de sangue Paektu" domina a vida cotidiana do país isolado e hermético

A filha do líder norte-coreano Kim Jong Un fez sua primeira visita pública ao mausoléu onde estão os restos mortais de seu avô e de seu bisavô, informou a imprensa estatal, o que reforça a posição de Kim Ju Ae como sucessora dopai.

A família Kim governa a Coreia do Norte com mão de ferro há décadas. O culto à figura dos integrantes da chamada "linha de sangue Paektu" domina a vida cotidiana do país isolado e hermético.

Kim Jong Un é o terceiro na cadeia de sucessão daquela que é considerada a única monarquia comunista do mundo, após seu pai, Kim Jong Il, e seu avô, Kim Il Sung.

Os dois homens, chamados de "líderes eternos" pela propaganda estatal, estão sepultados no Palácio do Sol de Kumsusan, um grande mausoléu no centro de Pyongyang.

A agência estatal de notícias norte-coreana KCNA informou que Kim visitou o palácio, escoltado por funcionários de alto escalão.

As imagens mostram que sua filha, Ju Ae, o acompanhou durante a visita.

A agência de espionagem da Coreia do Sul afirmou no ano passado que ela é a primeira na linha de sucessão para governar a Coreia do Norte, depois de acompanhar o pai em uma visita oficial à China.

Ju Ae foi apresentada ao mundo em 2022, quando acompanhou Kim no lançamento de um míssil balístico intercontinental.

Desde então, a imprensa estatal norte-coreana menciona a jovem como "a filha querida" e "hyangdo", em coreano, um termo geralmente reservado para os principais dirigentes e seus sucessores.

Veja também