Filha encontra pais mortos na garagem de casa em Campinas (SP)

Um casal de idosos foi encontrado morto na garagem de casa, em Campinas, interior de São Paulo, nesta terça-feira, 13. O homem de 85 anos e a mulher de 75 anos foram localizados pela própria filha. As investigações seguem a cargo da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, que vê o caso como feminicídio seguido de suicídio.



O caso foi atendido por volta das 22h pela Polícia Militar, que foi acionada pelos filhos do casal. Os corpos estavam na garagem Os policiais constataram que nada foi levado da residência e não foram encontrados indícios de que o ambiente tenha sido revirado. No local foram encontrados e apreendidos duas cordas, uma carta e um celular.

Segundo relatado à polícia pela filha que encontrou o casal morto, a convivência entre os dois era cercada de momentos tensos. Apesar disso, a família não endossa a tese de feminicídio seguido de suicídio em razão da saúde debilitada do homem idoso. As circunstâncias da morte devem ser objeto de apuração da Polícia Civil.

