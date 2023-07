A- A+

RIO DE JANEIRO Filha salva por personal trainer que morreu em incêndio no Rio segue em estado grave Menina de 6 anos teve queimaduras em 70% do corpo e está internada no Hospital municipal Souza Aguiar; Hugo Sérgio foi enterrado neste domingo sob grande comoção

A filha do personal trainer Hugo Sérgio, salva por ele de um incêndio no apartamento da família, no Anil, na Zona Oeste do Rio, segue internada em estado grave no Hospital municipal Souza Aguiar, informou a Secretaria de Saúde nesta segunda-feira.



A menina, de 6 anos, teve 70% do corpo queimados. Hugo morreu e foi enterrado neste domingo, sob forte comoção, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte da capital. Além da criança, ele salvou também o cachorro da família.

O incêndio ocorreu na madrugada do último sábado, no condomínio Caminhos da Barra. Segundo vizinhos, o personal acordou, percebeu as chamas e pediu para que esposa, Larissa Silveira, buscasse ajuda. Ele, no entanto, não conseguiu sair do quarto.

Nas redes sociais, Hugo foi chamado de herói por ter salvado toda a sua família. Uma vaquinha foi promovida por amigos do personal para ajudar Larissa e a filha.

A morte de Hugo causou comoção entre os conhecidos. Entre eles, a ex-BBB Jaqueline Faria, que divulgou nas redes sociais uma vaquinha virtual organizada por Wellington pelo portal Caminho do Bem para ajudar a viúva e a filha.

