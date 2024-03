Filha tenta falar pela 'última vez' com Ronnie Lessa antes de cortar relações

A- A+

Leia também

• Taxas de fertilidade globais - incluindo no Brasil - devem cair drasticamente nas próximas décadas

• Com impulso do streaming, Brasil fica em 9º em ranking; entenda

• Rui Costa adverte sobre 'falsa expectativa' de que Voa Brasil resolverá preço das passagens

A filha do ex-policial militar Ronnie Lessa afirma ter ficado "em choque" ao saber, pela entrevista coletiva do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que o Supremo Tribunal Federal (STF) havia homologado a colaboração premiada do pai, preso sob acusação de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em março e 2018.



Em entrevista ao Globo, Mohana Lessa disse que o parente jamais comentou com a família a possibilidade ou o desejo de colaborar com as investigações do caso. Até aquele momento, Mohana dizia acreditar na inocência de Ronnie Lessa.

Na delação, além de apontar os mandantes e a motivação da execução, Lessa também pode fornecer detalhes sobre como o crime foi contratado e quanto custou. Com a certeza da colaboração do pai, Mohana Lessa manteve o posicionamento inicial de romper relações, mas disse ao Globo que quer falar com Ronnie Lessa mais uma vez para tentar "entender tudo".

— Eu gostaria muito de falar com ele pelo menos uma vez pra tentar entender tudo. Mas isso vai contra tudo o que não só eu, mas minha família toda pensamos, acreditamos e defendemos. Então sim, não pretendemos mais ter qualquer tipo de relação daqui pra frente — afirmou ela, ao Globo.

Segundo Mohana, toda a família se surpreendeu com a confirmação da delação e se sente agora "decepcionada, triste e revoltada". Ela destaca que, apesar do rompimento e da gravidade da acusação, não deseja nada de ruim ao pai.

— Não é porque cortaremos relações que eu desejo coisas ruins pra ele. Eu realmente espero que Deus possa perdoar ele e os outros de tudo isso, e que eles possam se arrepender genuinamente do que fizeram — disse.

Carta chama crime de 'brutalidade'

Mohana Lessa escreveu uma carta na qual afirmou que, após a homologação da delação do pai, deixará de tentar provar a inocência dele. Ela classificou o crime como uma "brutalidade".

Leia a íntegra da carta:

"Como eu havia dito há aAlgumas semanas atrás, eu só queria que tudo fosse um pesadelo da pior espécie (do qual) que eu pudesse acordar e seguir minha vida.

Sem muitas delongas, a partir da confirmação da homologação de uma delação feita pelo Lessa (ou Ronnie, como eu conhecia), nós, como 'família', mantemos nosso posicionamento inicial. É inadmissível tamanha brutalidade cometida. É totalmente contra o que nós pensamos, acreditamos e defendemos.

Por 5 anos eu me desdobrei em mil e abri mão da minha vida para tentar provar a inocência de quem não era inocente. Eu confiava fielmente, até o último segundo. Não sei se era minha razão falando, ou meu coração. Minha mãe foi presa, meu tio foi preso, amigos foram presos, eu mesma fui processada, e isso tudo, a troco de que?

Sempre clamei por justiça, seja ela qual for. E isso não mudará nunca. De todo modo, nós, como família, não aceitamos e não aceitaremos qualquer proteção vinda desse acordo. Acreditamos que não temos absolutamente NADA a ver com essa história, e só queremos distância e paz disso tudo. A escolha desse crime não foi nossa, portanto as consequências também não serão nossas. Que Deus, com toda sua misericórdia, possa perdoar os responsáveis por isso tudo algum dia.

A escolha feita pelos participantes disso, sejam eles quem forem, acabou não somente com a vida da vereadora Marielle e seu motorista Anderson, como também de suas respectivas famílias, e com as nossas. Nada nunca mais será como antes.

Eu tenho a péssima mania de me desculpar por erros que eu não cometi. Portanto, me perdoem, do fundo do meu coração, por tudo o que eu não fiz. Eu realmente sinto muito; por vocês, e por nós. Espero sinceramente que Deus possa nos confortar de alguma maneira depois que tudo isso acabar (se for possível). E que tudo acabe logo.

Veja também

golfinho gigante Pesquisadores encontram crânio de golfinho gigante na Amazônia