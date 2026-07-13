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Filho da princesa da Noruega poderá aguardar recurso em prisão domiciliar

Hoiby, de 29 anos, foi condenado a quatro anos de prisão por dois crimes de es

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Marius Borg Hoiby, é filho da princesa Mette-MaritMarius Borg Hoiby, é filho da princesa Mette-Marit - Foto: Lise Åserud/NTB/AFP/Getty Images

Um tribunal norueguês indicou nesta segunda-feira (13) que Marius Borg Hoiby, filho da princesa herdeira Mette-Marit, condenado por estupro em junho, poderá deixar a prisão e usar uma tornozeleira eletrônica enquanto aguarda a decisão sobre seu recurso de apelação.

A imprensa norueguesa informou que o Ministério Público estuda recorrer da medida, o que impediria a libertação de Hoiby até que esse novo recurso fosse analisado.

Hoiby, de 29 anos, filho de uma relação anterior de Mette-Marit antes do casamento com o príncipe herdeiro Haakon, foi condenado a quatro anos de prisão por dois crimes de estupro.

Ele respondia a 40 acusações, de estupro a infrações de trânsito, e poderia receber pena máxima de 16 anos.

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O tribunal distrital de Oslo prorrogou sua prisão preventiva por mais quatro semanas, mas considerou que a "vigilância eletrônica" seria suficiente para reduzir o risco de "reincidência".

"O acusado deverá permanecer em casa, salvo autorização para trabalhar, estudar, receber tratamento ou visitar familiares próximos doentes", determinou a corte.

Hoiby nega as acusações mais graves e está preso preventivamente desde fevereiro.

Mette-Marit, de 52 anos, diagnosticada com fibrose pulmonar em 2018, passou por um transplante de pulmão bem-sucedido em junho.

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