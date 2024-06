Filho de Donald Trump chega a El Salvador para posse de Bukele

A- A+

Donald Trump Jr chegou na sexta-feira a El Salvador para participar neste sábado (1º) da tomada de posse do segundo mandato do presidente Nayib Bukele.

“El Salvador tem o prazer de receber @DonaldTrumpJr que viajou para participar da cerimônia de posse do presidente eleito @nayibbukele. Bem-vindo a El Salvador”, afirmou a casa do governo na rede social X.

Trump Jr chegou ao aeroporto internacional Óscar Arnulfo Romero, 44 km a sudeste de San Salvador, apenas um dia depois de um júri de Nova York ter considerado o ex-presidente culpado de ter ocultado pagamentos a uma estrela de cinema pornô, um terremoto para sua campanha presidencial cinco meses antes das eleições em que pretende reconquistar a Casa Branca.

“Temos toda a equipe aqui, estamos agora em El Salvador, temos a escolta policial a toda velocidade, uma forma bastante sólida de viajar. Estamos aqui apenas promovendo aqueles que apoiam a liberdade em todo o mundo”, disse o filho de Trump em inglês na rede Tiktok durante a viagem do aeroporto para a capital salvadorenha.

Com mais poder do que nunca, uma oposição pulverizada e no auge da popularidade, Nayib Bukele iniciará neste sábado o seu novo mandato de cinco anos, depois de travar uma "guerra" implacável contra as gangues.

Bukele prestará juramento em cerimônia marcada para as 8h locais (11h no horário de Brasília), no Palácio Nacional, no centro histórico de San Salvador.

