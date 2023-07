Filho de LeBron James: entenda as causas de paradas cardíaca entre jovens

A- A+

Filho de LeBron James, Bronny James, de 18 anos, sofreu uma parada cardíaca durante um treino de basquete, de acordo com o site de notícias americano "TMZ". Em comunicado, a família do jovem confirmou a ocorrência. O site noticiou que o filho da estrela dos Lakers precisou ser levado às pressas para o hospital após passar mal.

O caso ocorreu nesta segunda-feira. Bronny têm quadro de saúde estável e não está mais na UTI, de acordo com representantes da família.

E entrevista recente ao Globo, o diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Marcelo Franken, afirmou que atletas de alta intensidade podem ter um aumento na ocorrência de eventos cardíacos.

O esporte de alta intensidade leva o coração ao limite. A combinação de maior adrenalina no sangue, alterações na hidratação corporal e distúrbio de eletrólitos, ou seja, a falta de elementos químicos importantes para o funcionamento do músculo cardíaco, como o potássio e magnésio, pode levar ao surgimento de eventos graves, como arritmias que podem desencadear uma morte súbita.

Bronny teve um ataque cardíaco que ocorre quando o fluxo de sangue que o coração gera é incapaz de manter oxigenação mínima do corpo. Geralmente é causada por arritmias cardíacas. Em jovens pode ocorrer por conta de alterações genéticas ou congênitas, mas não de forma hereditária.

O risco pode aumentar em pessoas com fatores de risco para doenças do coração, como tabagismo, obesidade, e pressão alta. Doenças como diabetes e hipertensão também são alguns fatores de risco, os quais precisam ser tratados e investigados como forma de prevenção.

Quais são os sintomas em jovens?

Os sintomas de um ataque cardíaco nos jovens são diferentes dos que acometem os pacientes com idades avançadas: Eles são mais exuberantes, que surge como uma pressão ou queimação na região do tórax, chamada de dor torácica típica. Também pode ocorrer dor no peito irradiando para os braços, mandíbula, queixo e até mesmo costas.

A sudorese fria (suor em excesso), mal-estar, náuseas e vômitos também podem ser sintomas importantes do infarto. Os médicos afirmam que um dos principais problemas da condição é que metade deles são silenciosos, ou seja, não apresentam qualquer sinal. E a maioria das pessoas desconhece os sintomas da condição, o que faz com que a incidência entre os mais jovens aumente drasticamente.

Como prevenir?

A mudança na qualidade de vida é o principal meio de prevenção de ataques cardíacos em jovens. Evitar consumir álcool e cigarro, praticar exercícios físicos e ter uma alimentação balanceada. Estima-se que o ataque pode ser reduzido em até 33% em pessoas jovens que param de fumar.

A mudança de rotina vale tanto para a prevenção quanto para quem está se recuperando de um ataque cardíaco.

Além dos citados acima, ter uma boa qualidade do sono, evitar estresses do cotidiano, como do trânsito ou do trabalho, manter os índices de colesterol e a pressão arterial sob controle, também são algumas formas de prevenção.

